المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أنشيلوتي يكشف.. موقفه من تجديد عقده مع البرازيل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:43 م 17/11/2025
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقفه من تجديد عقده.

ويمتلك أنشيلوتي عقدًا مع منتخب البرازيل، حتى يونيو 2026.

وقال أنشيلوتي في تصريحات  صحفية: "لا، لم نناقش الأمر، لكنه من الممكن".

وأضاف: "كما قلت، أشعر براحة كبيرة هنا، ليس لديّ أي شيء آخر يشغل بالي حاليًا سوى المنتخب البرازيلي. وللمتابعة، الأمر يتطلب طرفين: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وأنا. لسنا في عجلة من أمرنا للقيام بذلك".

وتابع: "لا مشكلة لديّ في ذلك، الحقيقة هي أن العقد قبل كأس العالم أقل تكلفة بكثير، وبعد كأس العالم قد يكون أغلى بكثير".

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمسيك وكندا.

وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، في شهر يونيو الماضي بعد رحيله عن تدريب نادي ريال مدريد.

 

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
البرازيل أنشيلوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg