أنشيلوتي يكشف.. موقفه من تجديد عقده مع البرازيل

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقفه من تجديد عقده.

ويمتلك أنشيلوتي عقدًا مع منتخب البرازيل، حتى يونيو 2026.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "لا، لم نناقش الأمر، لكنه من الممكن".

وأضاف: "كما قلت، أشعر براحة كبيرة هنا، ليس لديّ أي شيء آخر يشغل بالي حاليًا سوى المنتخب البرازيلي. وللمتابعة، الأمر يتطلب طرفين: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وأنا. لسنا في عجلة من أمرنا للقيام بذلك".

وتابع: "لا مشكلة لديّ في ذلك، الحقيقة هي أن العقد قبل كأس العالم أقل تكلفة بكثير، وبعد كأس العالم قد يكون أغلى بكثير".

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمسيك وكندا.

وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، في شهر يونيو الماضي بعد رحيله عن تدريب نادي ريال مدريد.