المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

العدد ارتفع إلى 34.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:41 م 17/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 34 منتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وانضم منتخبا ألمانيا وهولندا إلى ركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الإثنين، ليرتفع عدد المتأهلين إلى المونديال إلى 34 منتخب.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- جنوب أفريقيا (أفريقيا)

- كوت ديفوار (أفريقيا)

- السنغال (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- قطر (آسيا)

- السعودية (آسيا)

- إنجلترا (أوروبا)

- كرواتيا (أوروبا)

- فرنسا (أوروبا)

- ألمانيا (أوروبا)

- هولندا (أوروبا)

- النرويج (أوروبا)

- البرتغال (أوروبا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

ألمانيا هولندا كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg