العدد ارتفع إلى 34.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 34 منتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وانضم منتخبا ألمانيا وهولندا إلى ركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الإثنين، ليرتفع عدد المتأهلين إلى المونديال إلى 34 منتخب.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- جنوب أفريقيا (أفريقيا)

- كوت ديفوار (أفريقيا)

- السنغال (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- قطر (آسيا)

- السعودية (آسيا)

- إنجلترا (أوروبا)

- كرواتيا (أوروبا)

- فرنسا (أوروبا)

- ألمانيا (أوروبا)

- هولندا (أوروبا)

- النرويج (أوروبا)

- البرتغال (أوروبا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)