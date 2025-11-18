حجز منتخب العراق مقعده في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، كممثل لقارة آسيا.

منتخب العراق فاز بنتيجة (2-1) في إياب الدور الفاصل من تصفيات آسيا مساء الثلاثاء على نظيره الإماراتي، ليحسم نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-2).

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من أمريكا الشمالية.

وينضم المتأهلان من الملحق العالمي، الذي تشارك به منتخبات من كل الاتحادات القارية حول العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، إلى 46 منتخبا يكملان عقد المشاركين في مونديال 2026، الذي يقام بمشاركة 48 فريقا لأول مرة.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026

حتى الآن تأهل لملحق تصفيات مونديال 2026: بوليفيا من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا، والكونغو الديمقراطية من أفريقيا، والعراق من آسيا.

ويشارك 12 منتخبا في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى موزعين على 3 مجموعات، يتأهل منها المتصدر مباشرة إلى المونديال، بينما يتم اختيار أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني لتمثيل القارة في الملحق العالمي.

وحتى الآن لم يتحدد بعد المتأهلين مباشرة من أمريكا الشمالية أو المشاركين في الملحق، علما بأن هناك 7 منتخبات لا تزال في المنافسة، وهي سورينام وبنما وكوراساو وجامايكا وهندوراس وهايتي وكوستاريكا.

نظام ملحق تصفيات كأس العالم 2026

بعد اكتمال المتأهلين (6 منتخبات)، ستُجرى قرعة الملحق في 20 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية.

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

جدير بالذكر أنه سيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

ومن المقرر إقامة منافسات الملحق العالمي بالمكسيك في التوقف الدولي لشهر مارس 2026.