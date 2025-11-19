المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

إلى كأس العالم 2026.. تأهل 3 منتخبات من تصفيات كونكاكاف

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:07 ص 19/11/2025
كوراساو

كوراساو

حسمت 3 منتخبات جديدة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن طريق تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتأهل منتخب كوراساو إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف المقبل، لتصبح أصغر دولة من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال.

وكان التعادل السلبي أمام المنتخب الجامايكي كافيا لجزيرة تقع قبالة ساحل فنزويلا لإنهاء التصفيات بلا هزيمة في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف، وتأمين بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وبالنسبة لكوراساو، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تشارك بها البلاد.

كما تأهل أيضا منتخبا بنما وهايتي، فجر الأربعاء إلى كأس العالم 2026.

وحجز منتخب بنما مقعده في المونديال للمرة الثانية، بعد مشاركته في مونديال 2018، بعد الفوز على السلفادور (3-0).

كما تصدر منتخب هايتي المجموعة الثالثة بفوزه على نيكاراجوا (2-0)، متفوقا على الفرق المرشحة هندوراس وكوستاريكا.

وكانت المشاركة السابقة الوحيدة لهايتي في كأس العالم في عام 1974 في ألمانيا.

وأدت نتائج الكونكاكاف فجر اليوم الأربعاء، إلى اكتمال قائمة المنتخبات الستة التي ستشارك في الملحق العالمي في المكسيك في مارس المقبل.

وسيتأهل فريقان من هذا الملحق، الذي يضمّ العراق من آسيا، والكونغو من أفريقيا، وجامايكا وسورينام من الكونكاكاف، وبوليفيا من أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا، إلى نهائيات كأس العالم 2026.

