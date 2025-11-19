العدد ارتفع إلى 42.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى 42 منتخبًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.
وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.
وانضمت 3 منتخبات بعد مباريات فجر الأربعاء، في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال وهم: بنما، هايتي وكوراساو.
وتتبقى 6 بطاقات سيتم حسمهم من خلال الملحق الأوروبي والملحق العالمي، حيث ستتأهل 4 منتخبات أوروبية ومنتخبين من الملحق العالمي الذي يقام في شهر مارس المقبل.
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
- أمريكا (المستضيف)
- كندا (المستضيف)
- المكسيك (المستضيف)
- مصر (أفريقيا)
- المغرب (أفريقيا)
- تونس (أفريقيا)
- الجزائر (أفريقيا)
- غانا (أفريقيا)
- كاب فيردي (أفريقيا)
- جنوب أفريقيا (أفريقيا)
- كوت ديفوار (أفريقيا)
- السنغال (أفريقيا)
- اليابان (آسيا)
- إيران (آسيا)
- أوزبكستان (آسيا)
- كوريا الجنوبية (آسيا)
- الأردن (آسيا)
- أستراليا (آسيا)
- قطر (آسيا)
- السعودية (آسيا)
- إنجلترا (أوروبا)
- كرواتيا (أوروبا)
- فرنسا (أوروبا)
- ألمانيا (أوروبا)
- هولندا (أوروبا)
- النرويج (أوروبا)
- البرتغال (أوروبا)
- سويسرا (أوروبا)
- إسبانيا (أوروبا)
- اسكتلندا (أوروبا)
- النمسا (أوروبا)
- بلجيكا (أوروبا)
- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)
- البرازيل (أمريكا الجنوبية)
- إكوادور (أمريكا الجنوبية)
- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)
- باراجواي (أمريكا الجنوبية)
- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)
- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)
- بنما (كونكاكاف)
- هايتي (كونكاكاف)
- كوراساو (كونكاكاف)