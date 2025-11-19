اكتمل عقد المتأهلين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وتأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026. تعرف على المنتخبات المتأهلة من هنا

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من كونكاكاف.

وينضم المتأهلان من الملحق العالمي، الذي تشارك به منتخبات من كل الاتحادات القارية حول العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، إلى 46 منتخبا يكملان عقد المشاركين في مونديال 2026، الذي يقام بمشاركة 48 فريقا لأول مرة.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026

اكتمل الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد انضمام منتخبي سورينام وجامايكا من تصفيات كونكاكاف، كونهم أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني في تصفيات كونكاكاف.

وجاءت المنتخبات الـ6 المشاركة في الملحق العالمي كالتالي: الكونغو الديموقراطية (أفريقيا)، العراق (آسيا)، جامايكا (كونكاكاف)، بوليفيا (أمريكا الجنوبية)، سورينام (كونكاكاف)، نيوكاليدونيا (أوقيانوسيا).

نظام الملحق العالمي في المكسيك في شهر مارس المقبل

بعد اكتمال المتأهلين (6 منتخبات)، ستُجرى قرعة الملحق العالمي في 20 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية.

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

وفي هذه الحالة، سيكون منتخبي الكونغو الديمقراطية والعراق هما الأفضل في التصنيف العالمي بين المشاركين في الملحق، وبالتالي سينتظران في المباراتين النهائيتين مباشرة.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

وسيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) وهما جامايكا وسورينام عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

ومن المقرر إقامة منافسات الملحق العالمي بالمكسيك في التوقف الدولي لشهر مارس 2026.