أصغر دولة.. كوراساو تدخل تاريخ كأس العالم

تأهل منتخب كوراساو إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف المقبل، ليحقق رقما تاريخيا.

وأصبحت كوراساو، وهي جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي، أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تتأهل للمونديال.

ونجح منتخب كوراساو في ذلك بدون مدربه ديك أدفوكات، الذي غاب عن المباراة بعد أن سافر إلى هولندا لأسباب عائلية.

وبالنسبة لكوراساو، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تشارك بها البلاد. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ عدد سكان الجزيرة 156115 نسمة حتى شهر يناير.

وكانت أيسلندا، التي تضم عددا من السكان يزيد عن ضعفي هذا الرقم، هي أصغر دولة من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال عندما شارك منتخبها في مونديال 2018.

وبتأهل كوراساو، بجانب منتخبي بنما وهايتي فجر الأربعاء، اكتمل عقد المتأهلين بشكل مباشر إلى نهائيات مونديال 2026 بواقع 42 منتخبا، وتتبقى 4 مقاعد سيتم حسمها في الملحق الأوروبي، ومنتخبين من الملحق العالمي.