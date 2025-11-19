ضمن منتخب إنجلترا مكانه رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تصدر تصفيات أوروبا بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته دون استقبال أي هدف، ليصبح أول فريق أوروبي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ التصفيات.

ومع ذلك، رغم تصنيفه كأحد الفرق الأولى في القرعة، قد يواجه الأسود الثلاثة تحديات كبيرة في النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سيناريوهات القرعة.. مصر بين الكبار وصراع النجوم

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، ستعتمد قرعة كأس العالم على التصنيف العالمي للفيفا، مع وضع الدول المستضيفة الثلاث في صدارة المجموعات، ما يترك إنجلترا مرشحة لمواجهة مجموعة متنوعة من الفرق القوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالين لمصير منتخب إنجلترا في النهائيات:

- السيناريو الأسوأ: قد يواجه الأسود الثلاثة تحديات صعبة من خلال مواجهة أوروجواي، مصر بقيادة محمد صلاح، وربما إيطاليا.

- السيناريو الأسهل: من المتوقع أن تكون المواجهات أخف وطأة، حيث قد يواجه إنجلترا فرقًا مثل أستراليا، جنوب أفريقيا، وكوراساو.

وتسمح التوسعة إلى 48 فريقًا بمزيد من المرونة، حيث تتأهل أفضل ثمانية فرق حاصلة على المركز الثالث في المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب، ما يزيد من فرص الفرق القوية مثل إنجلترا لضمان التأهل حتى في حال وقوع بعض المفاجآت.

وفي قرعة افتراضية أجريت مؤخرًا، وضعت إنجلترا في مجموعة تضم النرويج بقيادة إيرلينج هالاند، أوروجواي، وغانا.