المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصر ضد إنجلترا.. مواجهة محتملة في "مجموعة الموت" بكأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:48 م 19/11/2025
محمد صلاح - مصر

قرعة كأس العالم 2026 قد تجمع منتخب مصر وإنجلترا

المصور: اسامه عبد النبي

ضمن منتخب إنجلترا مكانه رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تصدر تصفيات أوروبا بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته دون استقبال أي هدف، ليصبح أول فريق أوروبي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ التصفيات.

ومع ذلك، رغم تصنيفه كأحد الفرق الأولى في القرعة، قد يواجه الأسود الثلاثة تحديات كبيرة في النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سيناريوهات القرعة.. مصر بين الكبار وصراع النجوم

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، ستعتمد قرعة كأس العالم على التصنيف العالمي للفيفا، مع وضع الدول المستضيفة الثلاث في صدارة المجموعات، ما يترك إنجلترا مرشحة لمواجهة مجموعة متنوعة من الفرق القوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالين لمصير منتخب إنجلترا في النهائيات:

- السيناريو الأسوأ: قد يواجه الأسود الثلاثة تحديات صعبة من خلال مواجهة أوروجواي، مصر بقيادة محمد صلاح، وربما إيطاليا.

- السيناريو الأسهل: من المتوقع أن تكون المواجهات أخف وطأة، حيث قد يواجه إنجلترا فرقًا مثل أستراليا، جنوب أفريقيا، وكوراساو.

وتسمح التوسعة إلى 48 فريقًا بمزيد من المرونة، حيث تتأهل أفضل ثمانية فرق حاصلة على المركز الثالث في المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب، ما يزيد من فرص الفرق القوية مثل إنجلترا لضمان التأهل حتى في حال وقوع بعض المفاجآت.

وفي قرعة افتراضية أجريت مؤخرًا، وضعت إنجلترا في مجموعة تضم النرويج بقيادة إيرلينج هالاند، أوروجواي، وغانا.

منتخب مصر محمد صلاح منتخب إنجلترا تصفيات أوروبا كأس العالم 2026

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg