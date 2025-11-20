المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موتسيبي: أثق في تتويج منتخب أفريقي بكأس العالم يومًا ما

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:54 م 20/11/2025
باتريس موتسيبي

موتسيبي

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه يثق في تتويج منتخب أفريقي بلقب كأس العالم يومًا ما.

وقال موتسيبي خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا: "سنُبرز لبقية العالم أن كرة القدم الأفريقية، هي من بين الأفضل في العالم، وسنذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف أن أحد المنتخبات 10 ستجعلنا فخورين".

وأضاف: "نحتاج إلى أحد المنتخبات الأفريقية، بلغنا نصف النهائي وهذه المرة في سنة 2026 سنذهب أبعد من ذلك ونحقق أكثر من ذلك، يوما ما سيُتوج بلد أفريقي بكأس العالم، وسنكون أبطال العالم".

ويتأهل 9 منتخبات من قارة أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى نصف مقعد ينافس في الملحق العالمي للبطولة.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي، بعد الفوز على الكاميرون ونيجيريا في الملحق الأفريقي.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بالأمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية.

وتوج المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. 

 

موتسيبي كأس العالم 2026 جوائز الأفضل أشرف حكيمي

