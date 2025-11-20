المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيطاليا في الطريق الأسهل ومسار صعب لـ ليفاندوفسكي ورفاقه.. قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:12 م 20/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم 2026، عن وقوع إيطاليا في المسار الأسهل، فيما ينتظر ليفاندوفسكي مع منتخبه بولندا مسارًا صعبًا.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وتأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026.. تعرف على المنتخبات المتأهلة من هنا

نتائج قرعة الملحق الأوروبي

المسار الأول

إيطاليا - أيرلندا الشمالية

ويلز - البوسنة والهرسك

والفائز من المباراتين يلعب مباراة نهائية لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وتقام المباراة النهائية على أرض الفائز من ويلز والبوسنة والهرسك.

المسار الثاني

أوكرانيا - السويد 

بولندا - ألبانيا

والفائز من المباراتين يلعب مباراة نهائية لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وتقام المباراة المباراة النهائية على أرض الفائز من أوكرانيا أو السويد.

المسار الثالث

تركيا - رومانيا 

سلوفاكيا - كوسوفو 

والفائز من المباراتين يلعب مباراة نهائية لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وتقام مباراة النهائي على أرض الفائز من مباراة سلوفاكيا وكوسوفو

المسار الرابع

الدنمارك - مقدونيا الشمالية 

التشيك - أيرلندا 

والفائز من المباراتين يلعب مباراة نهائية لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وتقام مباراة النهائي على أرض الفائز من مباراة التشيك وأيرلندا.

جاءت المنتخبات الـ16 المشاركة في الملحق الأوروبي كالتالي: ألبانيا، أيرلندا، أوكرانيا، إيطاليا، التشيك، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، ويلز، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الدنمارك، السويد، رومانيا، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات، كل مسار يضم 4 منتخبات، حيث تقام مرحلة نصف النهائي والنهائي لكل مسار، ويتأهل الفائزون الأربعة إلى كأس العالم.

وسيكون فرق الوعاء الأول في مواجهة الرابع، والثاني في مواجهة الثالث.

الوعاء الأول: إيطاليا، تركيا، أوكرانيا، الدنمارك.

الوعاء الثاني: ويلز، سلوفاكيا، بولندا، التشيك.

الوعاء الثالث: أيرلندا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو.

الوعاء الرابع: السويد، رومانيا، مقدونيا الشمالية، أيرلندا الشمالية.

