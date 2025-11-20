المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
15 يومًا على سحب قرعة كأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن مونديال 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:00 م 20/11/2025
منتخبات

منتخبات كأس العالم 2026

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع التفاصيل الأساسية، بما في ذلك التاريخ، والمكان، والمنتخبات المشاركة، قبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم 2026.

وبعد أسبوع مثير ومليء بالدراما في التصفيات، أصبح العالم يترقب سحب قرعة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو من العام المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

موعد قرعة كأس العالم 2026

سيتم سحب قرعة كأس العالم يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 (أي بعد 15 يومًا من الآن) في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مكان قرعة كأس العالم

سيستضيف مركز كينيدي في واشنطن العاصمة مراسم سحب القرعة.

المنتخبات المشاركة

سيشارك 42 دولة في سحب القرعة وهم:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا

آسيا: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، أوزبكستان

أفريقيا: مصر، الجزائر، كاب فيردي، كوت ديفوار، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

كونكاكاف: كوراساو، هايتي، بنما

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

6 مقاعد متبقية

لم تُحسم بعد هوية 6 من بين 48 منتخبًا سيشاركون في كأس العالم، ولن تُعرف أسماؤهم إلا في مارس 2026.

وسيأتي 4 من هذه المقاعد عبر الملحق الأوروبي المكوّن من 16 منتخبًا، والذي ستتنافس فيه كلٌّ من: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدنمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، وويلز.

إيطاليا في الطريق الأسهل ومسار صعب لـ ليفاندوفسكي ورفاقه.. قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

أما المقعدين المتبقيين فسيتم تحديدهما من خلال تنافس 6 منتخبات – بوليفيا، الكونغو الديمقراطية، العراق، جامايكا، كاليدونيا الجديدة، وسورينام – في بطولة الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم.

بوليفيا في طريق العراق.. قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

منتخب مصر محمد صلاح قرعة كأس العالم 2026 قرعة كاس العالم 2026 قرعة الملحق الأوروبي قرعة الملحق العالمي منتخبات كأس العالم 2026

