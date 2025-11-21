أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن فيدريكو كييزا لاعب ليفربول يرفض دائمًا الانضمام إلى للمنتخب.

ويخوض منتخب إيطاليا، الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال جاتوزو في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: "أنت تعلم جيدًا، أنت دائمًا تسأل نفس الأسئلة، أتصل بكييزا، أتصل به قبل كل فترة توقف دولية. المشكلة ليست في جاتوزو أو جهازه الفني، إنها مشكلته هو، وليست مشكلتنا".

وتابع: "دائمًا ما تسألونني نفس الأسئلة، وأجيبكم بنفس الإجابة ".

وأكد المدرب أن القرار صدر بالفعل من المهاجم نفسه، مشيرًا إلى أن هذه هي "المرة الرابعة أو الخامسة" التي يشرح فيها الأمر.

وبينما يواصل جاتوزو التواصل بانتظام مع اللاعب، يرفض ممارسة أي ضغط: "أتحدث إليه كثيرًا، علينا احترام القرارات والمشكلات التي يواجهها كل منا".

ووفقًا لتقارير إيطالية أبرزها "football-italia"، يرى كييزا أن مشاركته في الوقت الحالي قد تضر بالمنتخب أكثر مما تفيده، حيث لا يزال يبحث عن استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد موسم مضغوط في إنجلترا، خاض خلاله 12 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية، في نصف نهائي الملحق الأوروبي، وفي حال الفوز يلعب أمام الفائز من ويلز والبوسنة والهرسك.