أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على استمرار سلسلة فيفا، بعد نجاح النسخة التجريبية التي أقيمت في مارس 2024.

كانت سلسلة فيفا 2024، ضمت بطولة كأس عاصمة مصر التي لُعبت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

سلسلة فيفا

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن سلسلة فيفا 2026 ستشهد مشاركة عدد من الاتحادات الوطنية والمزيد من الدول المستضيفة، بالإضافة لإقامة أول نسخة لمنتخبات السيدات.

أضاف البيان أن سلسلة فيفا لمنتخبات الرجال ستضم مجموعة من المباريات الودية، على أن تستضيفها كل من أستراليا وأذربيجان وإندونيسيا وكازاخستان وموريشيوس وبورتوريكو ورواندا وأوزبكستان، فيما لا تزال المحادثات مستمرة مع عدد من الاتحادات الأخرى.

وتهدف سلسلة فيفا للمساعدة في النمو الفني بالتعرف على أساليب لعب وهويات جديدة، بالإضافة إلى التبادل الثقافي وزيادة شهرة البلدان في لعبة كرة القدم.

ومن المقرر أن تُلعب سلسلة فيفا خلال عام 2026، بين شهري مارس وأبريل، أي في التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق كأس العالم، في أمريكا وكندا والمكسيك، 11 يونيو 2026 وحتى 19 يوليو.