كلام فى الكورة
قرار حاسم.. رونالدو يشارك في افتتاحية كأس العالم 2026 بعد تخفيف عقوبته

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:15 م 25/11/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن العقوبة النهائية ضد كريستيانو رونالدو، نجم وقائد منتخب البرتغال، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام منتخب جمهورية آيرلندا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بطعن ضد عقوبة رونالدو، بعد الطرد، من أجل ضمان مشاركة اللاعب في انطلاقة كأس العالم 2026 في حال تأهل "الملاحين" مباشرةً.

وتعرض كريستيانو للطرد بعد احتكاكه مع مدافع منتخب أيرلندا بدون كرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

تخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آبولا" البرتغالية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، استمع إلى حجة الاتحاد البرتغالي، بشأن الاعتراض على عقوبة إيقاف رونالدو في ثلاث مباريات قادمة.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف كرستيانو رونالدو لمباراة واحدة فقط، والتي دارت فعالياتها مؤخرًا ضد أرمينيا، ليشارك الدون بذلك في افتتاحية بطولة كأس العالم 2026.

وكانت اللجنة التأديبية في "فيفا" قد أصدر قرارًا بعقوبة كريستيانو بالإيقاف خلال ثلاث مباريات قادمة، قبل أن تتم مراجعة حجة الاتحاد البرتغالي، الذي يرى أن اللاعب لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وحجز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز عريض ومثير على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة (9 -1)، على ملعب "الدراجاو"، خلال الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وتعزز منتخب الملاحين جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، متقدمًا على المجر (9 نقاط) وأيرلندا (8 نقاط) وأرمينيا (3 نقاط)، ليعبر إلى المونديال دون انتظار نتائج منافسيه.

البرتغال
البرتغال
كريستيانو رونالدو الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب البرتغال كأس العالم 2026 عقوبة رونالدو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

