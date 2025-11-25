كشفت تقارير صحفية، عن العقوبة النهائية ضد كريستيانو رونالدو، نجم وقائد منتخب البرتغال، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام منتخب جمهورية آيرلندا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بطعن ضد عقوبة رونالدو، بعد الطرد، من أجل ضمان مشاركة اللاعب في انطلاقة كأس العالم 2026 في حال تأهل "الملاحين" مباشرةً.

وتعرض كريستيانو للطرد بعد احتكاكه مع مدافع منتخب أيرلندا بدون كرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

تخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آبولا" البرتغالية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، استمع إلى حجة الاتحاد البرتغالي، بشأن الاعتراض على عقوبة إيقاف رونالدو في ثلاث مباريات قادمة.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف كرستيانو رونالدو لمباراة واحدة فقط، والتي دارت فعالياتها مؤخرًا ضد أرمينيا، ليشارك الدون بذلك في افتتاحية بطولة كأس العالم 2026.

وكانت اللجنة التأديبية في "فيفا" قد أصدر قرارًا بعقوبة كريستيانو بالإيقاف خلال ثلاث مباريات قادمة، قبل أن تتم مراجعة حجة الاتحاد البرتغالي، الذي يرى أن اللاعب لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وحجز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز عريض ومثير على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة (9 -1)، على ملعب "الدراجاو"، خلال الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وتعزز منتخب الملاحين جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، متقدمًا على المجر (9 نقاط) وأيرلندا (8 نقاط) وأرمينيا (3 نقاط)، ليعبر إلى المونديال دون انتظار نتائج منافسيه.