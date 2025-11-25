المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مسار موجه للمنتخبات الكبرى.. فيفا يعلن رسميا قيود قرعة كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:24 م 25/11/2025
قرعة كأس العالم

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيود قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 وذلك بعدما احتل صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأوضح الموقع الرسمي لفيفا تصنيف المنتخبات وجاء منتخبنا الوطني في التصنيف الثالث. (للتفاصيل اضغط هنا)

وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 فستكون ضمن الوعاء 4.

قيود قرعة المونديال

وأشار فيفا إلى أن هناك عدد من القيود المقررة على القرعة، حيث سيتم تحديد البلدان المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء).

أما المنتخبات التسعة المتبقية في التصنيف الأول، فستُخصَّصُ لها كُرات بنفس اللون، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة.

مسار نصف النهائي

وحرصاً على مبدأ توازن المنافَسة، ستشهد عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي.

توخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفًا (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع).

ويأتي سبب هذا الإجراء في القرعة لتجنب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفا قبل النهائي، بشرط أن يكونا قد احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.

أما بالنسبة للأوعية الثانية والثالثة والرابعة، فسيتم تحديد مركز كل منتخب في المجموعة بناءً على نمط معين، بحيث يضمن أن يُحدَّد مركز كل منتخب داخل مجموعته استناداً إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بـ16 منتخباً، ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر.

أما فيما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصاً على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده فيفا، والقاضي بألا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري، سيُطبَّق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصَّصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.

الأرجنتين كأس العالم فرنسا منتخب إنجلترا إسبانيا كأس العالم 2026

