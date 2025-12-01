فيفا يعلن.. موعد الكشف عن جدول مباريات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موعد الكشف عن جدول مباريات كأس العالم 2026، في بث مباشر، خلال شهر ديسمبر الجاري.

من المقرر أن يتم إجراء قرعة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 ديسمبر، في واشنطن.

مباريات كأس العالم 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عبر موقعه الرسمي، أن سيعلن عن جدول مباريات كأس العالم 2026، الـ12، في بث مباشر عالمي، مساء يوم السبت المقبل، الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري.

أي أن الكشف عن جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2026، سيكون بعد مرور 24 ساعة فقط من سحب قرعة المسابقة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

أوضح بيان "فيفا" الرسمي، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتواجد رفقة الأساطير أثناء الكشف عن جدول مباريات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

كما أشار البيان إلى أن البث المباشر، سيتم خلالها تأكيد الملاعب وأوقات جميع المباريات البالغ عددها، 104 مباراة، حيث ينقل ذلك عبر منصة فيفا على يوتيوب بشكل مجاني حول العالم.

ويترقب منتخب مصر إجراء قرعة كأس العالم 2026، مساء الجمعة المقبل، حيث يتواجد في التصنيف الثالث.