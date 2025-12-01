المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

0 0
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيفا يعلن.. موعد الكشف عن جدول مباريات كأس العالم 2026

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:47 م 01/12/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موعد الكشف عن جدول مباريات كأس العالم 2026، في بث مباشر، خلال شهر ديسمبر الجاري.

من المقرر أن يتم إجراء قرعة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 ديسمبر، في واشنطن.

مباريات كأس العالم 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عبر موقعه الرسمي، أن سيعلن عن جدول مباريات كأس العالم 2026، الـ12، في بث مباشر عالمي، مساء يوم السبت المقبل، الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري.

أي أن الكشف عن جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2026، سيكون بعد مرور 24 ساعة فقط من سحب قرعة المسابقة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

أوضح بيان "فيفا" الرسمي، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتواجد رفقة الأساطير أثناء الكشف عن جدول مباريات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

كما أشار البيان إلى أن البث المباشر، سيتم خلالها تأكيد الملاعب وأوقات جميع المباريات البالغ عددها، 104 مباراة، حيث ينقل ذلك عبر منصة فيفا على يوتيوب بشكل مجاني حول العالم.

ويترقب منتخب مصر إجراء قرعة كأس العالم 2026، مساء الجمعة المقبل، حيث يتواجد في التصنيف الثالث.

منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مباريات كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
قطر

قطر

0 0
فلسطين

فلسطين

69

عدي الدباغ توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg