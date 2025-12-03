المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لن يجتمع مجدداً مع ميسي وسواريز.. إنتر ميامي يستبعد ضم نيمار

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:34 م 03/12/2025
نيمار

نيمار لن يلتحق بإنتر ميامي

استبعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أي إمكانية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك على الرغم من الشائعات الأخيرة التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الفريق في يناير، وفقًا لما أفادت به صحيفة "سبورت".

إنتر ميامي يستبعد صفقة نيمار في يناير

وبذلك، لن يتمكن عشاق النادي الأمريكي من مشاهدة لقاء محتمل يجمع نيمار مجددًا مع زملائه السابقين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويعاني نيمار منذ مغادرته باريس سان جيرمان من تراجع في مستواه، بعد أن توقفت تجربته في الدوري السعودي مبكرًا بسبب إصابة في الركبة.

كما لم يستعد اللاعب بريقه خلال فترة عودته إلى سانتوس، ولم ينجح في العودة للمستوى الذي يؤهله للتواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل لمونديال الولايات المتحدة 2026.

وتشير التقارير إلى أن سانتوس لم يعرض على نيمار أي تمديد لعقده بعد ديسمبر، ليصبح لاعبًا حرًا اعتبارًا من 31 ديسمبر، يبحث عن نادٍ جديد للنصف الثاني من الموسم.

برشلونة باريس سان جيرمان نيمار إنتر ميامي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
بيراميدز

بيراميدز

82

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق كهربا الإسماعيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
