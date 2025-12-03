استبعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أي إمكانية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك على الرغم من الشائعات الأخيرة التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الفريق في يناير، وفقًا لما أفادت به صحيفة "سبورت".

إنتر ميامي يستبعد صفقة نيمار في يناير

وبذلك، لن يتمكن عشاق النادي الأمريكي من مشاهدة لقاء محتمل يجمع نيمار مجددًا مع زملائه السابقين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويعاني نيمار منذ مغادرته باريس سان جيرمان من تراجع في مستواه، بعد أن توقفت تجربته في الدوري السعودي مبكرًا بسبب إصابة في الركبة.

كما لم يستعد اللاعب بريقه خلال فترة عودته إلى سانتوس، ولم ينجح في العودة للمستوى الذي يؤهله للتواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل لمونديال الولايات المتحدة 2026.

وتشير التقارير إلى أن سانتوس لم يعرض على نيمار أي تمديد لعقده بعد ديسمبر، ليصبح لاعبًا حرًا اعتبارًا من 31 ديسمبر، يبحث عن نادٍ جديد للنصف الثاني من الموسم.