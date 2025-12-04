تحدث ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن إمكانية مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 للمرة السادسة.

وكشف نجم منتخب الأرجنتين عن استعدادته لكأس العالم الذي من المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث قال: "سأتعامل مع الأمر يومًا بيوم، لكني بصراحة أشعر أنني بحالة جيدة هذا العام".

وأضاف ميسي في حواره مع "سبورتس سنتر" الإسبانية: "لكن أعتقد أن وجود فترة تحضيرية للموسم في منتصفه مع إنتر ميامي قد يُغير كل شيء بالنسبة لي، هذا بمثابة بداية من الصفر، ومن الناحية الشخصية سيساعدني هذا كثيرًا".

وقارن ميسي بين الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2022 في قطر والفترة التي ستكون قبل المونديال القادم، حيث قال: "في الطبيعي يصل اللاعبون القادمون من أوروبا وهم يشاركون في الكثير من المباريات، كما هو الحال دائمًا تقريبًا في مسابقات المنتخبات الوطنية، باستثناء مونديال قطر الذي لم يحدث ذلك".

وأشار ميسي إلى أرقامه القياسية التي يقوم بها مع إنتر ميامي، حيث أكد أنه لا يفكر في الأمر، إذ قال: "لا أفكر أنه يجب عليّ صنع هدف أو تسجيل هدف لتحقيق رقم قياسي أو التفوق على رقم أحد اللاعبين".

وأكمل: "لا ألعب من أجل الأرقام ولا أهتم بها أبدًا، أحب أن أكون حاسمًا وأشارك في سير المباراة، أنا أعيش اللعبة وأستمتع؛ ما يأتي بعد ذلك يكون على طبيعته".

حديث ميسي مع سكالوني

وأكد ليونيل ميسي أنه تحدث مع سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن دوره في بطولة كأس العالم 2026.

وقال: "في الحقيقة، لقد تحدثنا عن ذلك بطولة كأس العالم كثيرًا، إنه يتفهم الأمر، لقد ناقشنا الأمر لفترة كبيرة، ودائمًا ما يخبرني أنه يود أن أكون في أي دور أقوم به، تربطنا علاقة ثقة كبيرة، ويمكننا التحدث عن كل شيء."

وعن سكالوني ومنتخب بلاده، واصل:"لدينا لاعبون استثنائيون، وهذا واضح منذ سنوات، الحماس والرغبة منذ بداية فترة سكالوني واضحة أمام الجميع، العقلية التي يتمتع بها الجميع واضحة أيضًا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، موضحًا: "هناك منتخبات جيدة جدًا، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل، الكل أراد الفوز على الأرجنتين، والآن بعد أن أصبحنا بطل عالمي، الأمر أصبح أكثر تحديًا، لكن لن نتوقف عن المنافسة، لا شك في ذلك".