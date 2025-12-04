المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 1
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليونيل ميسي: الكل أراد الفوز على الأرجنتين.. ولا أفكر في أرقامي القياسية

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:52 م 04/12/2025
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

تحدث ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن إمكانية مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 للمرة السادسة.

وكشف نجم منتخب الأرجنتين عن استعدادته لكأس العالم الذي من المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث قال: "سأتعامل مع الأمر يومًا بيوم، لكني بصراحة أشعر أنني بحالة جيدة هذا العام".

وأضاف ميسي في حواره مع "سبورتس سنتر" الإسبانية: "لكن أعتقد أن وجود فترة تحضيرية للموسم في منتصفه مع إنتر ميامي قد يُغير كل شيء بالنسبة لي، هذا بمثابة بداية من الصفر، ومن الناحية الشخصية سيساعدني هذا كثيرًا".

وقارن ميسي بين الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2022 في قطر والفترة التي ستكون قبل المونديال القادم، حيث قال: "في الطبيعي يصل اللاعبون القادمون من أوروبا وهم يشاركون في الكثير من المباريات، كما هو الحال دائمًا تقريبًا في مسابقات المنتخبات الوطنية، باستثناء مونديال قطر الذي لم يحدث ذلك".

وأشار ميسي إلى أرقامه القياسية التي يقوم بها مع إنتر ميامي، حيث أكد أنه لا يفكر في الأمر، إذ قال: "لا أفكر أنه يجب عليّ صنع هدف أو تسجيل هدف لتحقيق رقم قياسي أو التفوق على رقم أحد اللاعبين".

وأكمل: "لا ألعب من أجل الأرقام ولا أهتم بها أبدًا، أحب أن أكون حاسمًا وأشارك في سير المباراة، أنا أعيش اللعبة وأستمتع؛ ما يأتي بعد ذلك يكون على طبيعته".

حديث ميسي مع سكالوني

وأكد ليونيل ميسي أنه تحدث مع سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن دوره في بطولة كأس العالم 2026.

وقال: "في الحقيقة، لقد تحدثنا عن ذلك بطولة كأس العالم كثيرًا، إنه يتفهم الأمر، لقد ناقشنا الأمر لفترة كبيرة، ودائمًا ما يخبرني أنه يود أن أكون في أي دور أقوم به، تربطنا علاقة ثقة كبيرة، ويمكننا التحدث عن كل شيء."

وعن سكالوني ومنتخب بلاده، واصل:"لدينا لاعبون استثنائيون، وهذا واضح منذ سنوات، الحماس والرغبة منذ بداية فترة سكالوني واضحة أمام الجميع، العقلية التي يتمتع بها الجميع واضحة أيضًا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، موضحًا: "هناك منتخبات جيدة جدًا، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل، الكل أراد الفوز على الأرجنتين، والآن بعد أن أصبحنا بطل عالمي، الأمر أصبح أكثر تحديًا، لكن لن نتوقف عن المنافسة، لا شك في ذلك".

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
كأس العالم الأرجنتين المونديال ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فلسطين

فلسطين

0 1
تونس الثاني

تونس الثاني

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg