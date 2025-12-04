بعد الانتصار العريض الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على فرنسا بقيادة كيليان مبابي، خرج ليونيل ميسي، قائد بطل العالم 2022، بتصريحات مثيرة حول هوية المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، وذلك في مقابلة نقلها موقع "فوت ميركاتو".

وقال أسطورة برشلونة وقائد التانجو: "مرشحي للفوز بكأس العالم القادمة؟ هناك منتخبات قوية جدًا، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل وألمانيا أيضًا".

وأوضح ميسي أن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلًا بالنسبة للأرجنتين رغم تتويجها الأخير، مضيفًا: "الجميع يريد الفوز على الأرجنتين، والآن بعد أن أصبحنا أبطال العالم، أصبح الأمر أكثر صعوبة، لكننا لن نتوقف عن القتال، هذا مؤكد".

ولفت اختيار ميسي الأنظار عندما وضع منتخبات مثل فرنسا (بطل 2018) وألمانيا (بطل 2014) ضمن قائمة المرشحين، بينما استبعد البرتغال التي تضم غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو، في قرار وصفته التقارير بأنه "مفاجأة غير متوقعة".

ميسي يقود إنتر ميامي إلى إنجاز جديد

وعلى مستوى الأندية، يواصل ميسي كتابة التاريخ مع إنتر ميامي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب دوري المؤتمر الشرقي لأول مرة في تاريخه.

وتأهل النادي الأمريكي إلى المرحلة النهائية للدوري الأمريكي MLS، حيث يواجه فانكوفر وايت كابس في مباراة التتويج، المقررة في 6 ديسمبر المقبل.