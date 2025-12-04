المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل يعرف رونالدو موعد اعتزاله؟.. زميله السابق يرجح مشاركته في مونديال 2030

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:13 م 04/12/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو ونونو جوميز

يبدو أن كريستيانو رونالدو لم يقل كلمته الأخيرة بعد، رغم إشارته السابقة إلى أن كأس العالم 2026 قد تكون المشاركة الأخيرة له في أكبر مسرح كروي.

كشف نونو جوميز، زميله السابق في المنتخب البرتغالي، عن اعتقاده بأن صاحب الـ40 عامًا قد يمدد مسيرته الدولية لما بعد النسخة المقبلة، وربما حتى مونديال 2030.

رونالدو ضمن بالفعل الظهور في كأس العالم 2026

وكان رونالدو قد ضمن بالفعل الظهور في كأس العالم 2026 بعد تأهل البرتغال رسميًا، ليصبح على أعتاب إنجاز تاريخي يتمثل في أن يكون أول لاعب يشارك في ست نسخ من البطولة، مع إمكانية أن يرافقه غريمه التقليدي ليونيل ميسي في هذا الإنجاز.

ويتقاسم النجمان الآن الرقم القياسي بعد الظهور في خمس بطولات، إلى جانب أربعة لاعبين آخرين.

وسيكون "الدون" متاحًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للبرتغال، بعد تخفيف عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب طرده أمام أيرلندا.

فبعد تنفيذ مباراة واحدة من الإيقاف لثلاث مباريات، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق العقوبتين المتبقيتين، ما يتيح للاعب قيادة المنتخب منذ بداية البطولة.

هل يمدد رونالدو مسيرته لنسخة 2030؟

وفي مقابلة مع talkSPORT، رأى نونو جوميز أن رونالدو لا يزال قادرًا على العطاء رغم تقدمه في السن، قائلاً: "أعتقد أن كريستيانو وحده يعرف موعد اعتزاله، أو ربما لا يعرف حتى الآن، فهو يثبت عامًا بعد عام أنه قادر على التطور رغم عمره".

وأضاف جوميز الحديث عن جاهزية رونالدو البدنية والفنية: "صحيح أنه لم يعد اللاعب السريع الذي كان عليه في عمر 18 أو 20 عامًا، لكن ما يزال قادرًا على التسجيل، وتسجيل الأهداف هو أهم شيء في كرة القدم، وهو ما يفعله دائمًا".

وأشار النجم البرتغالي السابق إلى أن قرار استمرار رونالدو يعتمد أيضًا على رؤية المدرب روبرتو مارتينيز، الذي يعلم كيف يوظّف قدراته سواءً كان لاعبًا أساسيًا أو بديلًا.

واختتم جوميز حديثه بالتلميح إلى احتمالية رؤية رونالدو في مونديال 2030: "ربما تكون كأس العالم القادمة هي الأخيرة له، لكن لا يمكن استبعاد ظهوره في نسخة 2030، خاصة إذا استضافت البرتغال بعض المباريات، فقد تكون فرصة مثالية لوداعه".

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026 كأس العالم 2030 نونو جوميز

