كولينا: استخدام الفار في احتساب الضربات الركنية لن يعطل المباريات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:43 ص 05/12/2025
كولينا

كولينا

قال الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مراجعة احتساب الضربات الركنية لن يعطل سير المباريات.

ورفضت الدوريات المحلية فكرة تطبيق تقنية (فار) لمراجعة حالات احتساب الضربات الركنية.

وتم رفض مقترح (فيفا) في أكتوبر الماضي وذلك في اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) والتي تقر قوانين اللعبة.

ورغم ذلك فأن عالم كرة القدم يخطط لتطبيق الفكرة في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال كولينا في لقاء إعلامي في واشنطن أمس الخميس حينما سئل عن ذلك: "المعيار الرئيسي هو عدم التأخير في اتخاذ القرار ولكن في حالة الركنيات فأن الأمر يكون صعبا لأن اللاعبين سينتظرون للثبات في حالة الدفاع".

وأضاف: "في الأوقات الطبيعية يستغرق الأمر من عشر إلى 15 ثانية من المهاجمين من أجل الاستعداد وفي تلك المدة قد يتم احتساب ضربة ركنية بشكل خاطئ، الجميع لديه دليل على إثبات ذلك في تلك الفترة ومن الصعب فهم إمكانية حدوث ذلك".

 

الفيفا الفار

