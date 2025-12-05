ينطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن قرعة نهائيات كأس العالم 2026 والتي يشارك فيه منتخب مصر حيث أوقعه تصنيف الفيفا ضمن المستوى الثالث.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

وأعلنت قناة بي إن سبورتس الأخبارية المفتوحة نقل فعاليات حفل القرعة

تردد القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 3/4

كيف تشاهد القرعة عبر الإنترنت

موقع (FIFA.com) ومنصات كأس العالم المفتوحة الخاصة بالفيفا على شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن المشاهدة عن طريق الضغط هنا