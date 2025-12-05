المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026 (تردد ورابط مشاهدة)

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

07:37 ص 05/12/2025
كأس العالم

كاس العالم

ينطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن قرعة نهائيات كأس العالم 2026 والتي يشارك فيه منتخب مصر حيث أوقعه تصنيف الفيفا ضمن المستوى الثالث.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

وأعلنت قناة بي إن سبورتس الأخبارية المفتوحة نقل فعاليات حفل القرعة

تردد القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

التردد: 12245
الاستقطاب: V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 3/4

كيف تشاهد القرعة عبر الإنترنت

موقع (FIFA.com) ومنصات كأس العالم المفتوحة الخاصة بالفيفا على شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن المشاهدة عن طريق الضغط هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر قرعة كأس العالم 2026 مجموعة مصر في كأس العالم تردد القناة الناقلة لقرعة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg