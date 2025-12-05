المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المرشحون للتتويج بكأس العالم 2026.. فرصة مصر.. ترتيب مفاجئ للبطل.. وإسبانيا تتصدر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:15 م 05/12/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

تتجه أنظار العالم، إلى مدينة واشنطن الأمريكية مساء اليوم الجمعة، حيث تقام قرعة كأس العالم 2026.

وتنطلق قرعة كأس العالم في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، في مجمع مجمع جون إف كينيدي للفنون.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث ننتظر قرعة منتخبنا مساء اليوم.

ومع اقتراب بطولة كأس العالم، فهناك دائمًا توقعات حول المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وكشف خبراء الإحصاء في شركة "أوبتا" عن أول مجموعة من التوقعات لكأس العالم، والتي تحدد المرشحين للفوز بالبطولة والثلاثة فرق التي لا يعتقد أن لديها أي فرصة لرفع الكأس.

ووفقًا لمنصة أوبتا، فإن إسبانيا هي المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم 2026، حيث قاد المدرب لويس دي لا فوينتي بلاده إلى الفوز ببطولة أوروبا 2024 ، ولا شك أن الإسبان سيكونون متعطشين للبناء على ذلك.

بينما كانت المفاجأة بالنسبة لمنتخب الأرجنتين حامل اللقب النسخة الماضية، حيث يتواجد في المرتبة الرابعة.

فيما، ترى التوقعات أن منتخب مصر له نسبة ولو ضئيلة في التتويج باللقب، حيث بلغت 0.3%.

وجاءت احتمالات الفوز بكأس العالم كالتالي:

1- إسبانيا – 17%

2- فرنسا – 14.1%

3- إنجلترا – 11.8%

4- الأرجنتين – 8.7%

5- ألمانيا – 7.1%

6- البرتغال – 6.6%

7- البرازيل – 5.6%

8- هولندا – 5.2%

9- النرويج – 2.3%

10- كولومبيا – 2.0%

11- بلجيكا – 1.9%

12- أوروغواي – 1.7%

13- المكسيك – 1.3%

14- كرواتيا – 1.1%

15- المغرب – 1.1%

16- الإكوادور – 1.0%

17- اليابان – 0.9%

18- الولايات المتحدة الأمريكية – 0.9%

19- سويسرا – 0.7%

20- السنغال – 0.6%

21- النمسا – 0.6%

22- ساحل العاج – 0.5%

23- كندا – 0.4%

24- باراغواي – 0.4%

25- غانا – 0.4%

26- مصر – 0.3%

27- الجزائر – 0.3%

28- كوريا الجنوبية – 0.3%

29- اسكتلندا – 0.2%

30- جنوب أفريقيا – 0.2%

31- أستراليا – 0.2%

32- إيران – 0.2%

33- تونس – 0.2%

34- أوزبكستان – 0.2%

35- المملكة العربية السعودية – 0.1%

36- نيوزيلندا – 0.1%

37- قطر – 0.1%

38- بنما – 0.1%

39- الرأس الأخضر – 0.1%

40- الأردن – 0.0%

41- كوراساو – 0.0%

42- هايتي – 0.0%

43- أحد المتأهلين إلى الملحق – 3.7%

 

اقرأ ايضًا

سيناريوهات قرعة كأس العالم.. مصر تتجنب 15 منتخبًا.. ومجموعة نارية محتملة

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم 2026 (تردد ورابط مشاهدة)

مصر كأس العالم إسبانيا الأرجنتين أمريكا قرعة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg