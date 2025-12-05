تتجه أنظار العالم، إلى مدينة واشنطن الأمريكية مساء اليوم الجمعة، حيث تقام قرعة كأس العالم 2026.

وتنطلق قرعة كأس العالم في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، في مجمع مجمع جون إف كينيدي للفنون.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث ننتظر قرعة منتخبنا مساء اليوم.

ومع اقتراب بطولة كأس العالم، فهناك دائمًا توقعات حول المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وكشف خبراء الإحصاء في شركة "أوبتا" عن أول مجموعة من التوقعات لكأس العالم، والتي تحدد المرشحين للفوز بالبطولة والثلاثة فرق التي لا يعتقد أن لديها أي فرصة لرفع الكأس.

ووفقًا لمنصة أوبتا، فإن إسبانيا هي المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم 2026، حيث قاد المدرب لويس دي لا فوينتي بلاده إلى الفوز ببطولة أوروبا 2024 ، ولا شك أن الإسبان سيكونون متعطشين للبناء على ذلك.

بينما كانت المفاجأة بالنسبة لمنتخب الأرجنتين حامل اللقب النسخة الماضية، حيث يتواجد في المرتبة الرابعة.

فيما، ترى التوقعات أن منتخب مصر له نسبة ولو ضئيلة في التتويج باللقب، حيث بلغت 0.3%.

وجاءت احتمالات الفوز بكأس العالم كالتالي:

1- إسبانيا – 17%

2- فرنسا – 14.1%

3- إنجلترا – 11.8%

4- الأرجنتين – 8.7%

5- ألمانيا – 7.1%

6- البرتغال – 6.6%

7- البرازيل – 5.6%

8- هولندا – 5.2%

9- النرويج – 2.3%

10- كولومبيا – 2.0%

11- بلجيكا – 1.9%

12- أوروغواي – 1.7%

13- المكسيك – 1.3%

14- كرواتيا – 1.1%

15- المغرب – 1.1%

16- الإكوادور – 1.0%

17- اليابان – 0.9%

18- الولايات المتحدة الأمريكية – 0.9%

19- سويسرا – 0.7%

20- السنغال – 0.6%

21- النمسا – 0.6%

22- ساحل العاج – 0.5%

23- كندا – 0.4%

24- باراغواي – 0.4%

25- غانا – 0.4%

26- مصر – 0.3%

27- الجزائر – 0.3%

28- كوريا الجنوبية – 0.3%

29- اسكتلندا – 0.2%

30- جنوب أفريقيا – 0.2%

31- أستراليا – 0.2%

32- إيران – 0.2%

33- تونس – 0.2%

34- أوزبكستان – 0.2%

35- المملكة العربية السعودية – 0.1%

36- نيوزيلندا – 0.1%

37- قطر – 0.1%

38- بنما – 0.1%

39- الرأس الأخضر – 0.1%

40- الأردن – 0.0%

41- كوراساو – 0.0%

42- هايتي – 0.0%

43- أحد المتأهلين إلى الملحق – 3.7%

