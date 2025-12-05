المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وصول حسام وإبراهيم حسن لحفل سحب قرعة كأس العالم 2026

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:53 م 05/12/2025
وصول حسام وإبراهيم حسن لحفل سحب قرعة كأس العالم 2026

وصل حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إضافة إلى إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إلى مقر إقامة قرعة كأس العالم 2026.

ويترقب جمهور كرة القدم عامة والكرة المصرية خاصة انطلاق قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصول حسام حسام إلى مقر قرعة كأس العالم

وتواجد التوأمان برفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، مع مينا سامح إداري المنتخب، إلى مجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف فعاليات قرعة المونديال.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث ننتظر قرعة منتخبنا مساء اليوم.

وتقام النسخة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُقام المباراة الافتتاحية في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، مع انتظار المنتخب الذي سيواجهه، بناءً على نتائج القرعة.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم

محتوى مدفوع

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

الفيديوهات المتعلقة

وصول حسام وإبراهيم حسن لحفل سحب قرعة كأس العالم

المزيد من الأخبار

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg