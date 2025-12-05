وصول حسام وإبراهيم حسن لحفل سحب قرعة كأس العالم

وصل حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إضافة إلى إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إلى مقر إقامة قرعة كأس العالم 2026.

ويترقب جمهور كرة القدم عامة والكرة المصرية خاصة انطلاق قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصول حسام حسام إلى مقر قرعة كأس العالم

وتواجد التوأمان برفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، مع مينا سامح إداري المنتخب، إلى مجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف فعاليات قرعة المونديال.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث ننتظر قرعة منتخبنا مساء اليوم.

وتقام النسخة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُقام المباراة الافتتاحية في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، مع انتظار المنتخب الذي سيواجهه، بناءً على نتائج القرعة.