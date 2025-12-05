المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة 6 رياضيين وظهور منتظر لرئيس دولة.. ماذا ستشاهد في حفل قرعة كأس العالم 2026؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:09 م 05/12/2025
حفل قرعة كأس العالم

حفل قرعة كأس العالم

تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الجمعة، لمشاهدة مراسم حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي سيشارك فيه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن المونديال الماضي 2022.

وسيتم إجراء القرعة في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، عن تفاصيل الحفل المنتظر، والذي سيضم نخبة من النجوم لاستضافة الحدث المرتقب.

وسيُحيي الحفلَ الممثل الكوميدي كيفن هارت، وعارضة الأزياء هايدي كلوم، والممثل داني راميريز، بالإضافة إلى عروضٍ حيةٍ لمغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، إلى جانب نجمي البوب ​​نيكول شيرزينجر وروبي ويليامز.

وسيُشارك في إدارة القرعة، التي سيقودها أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، إلى جانب المُقدّمة سامانثا جونسون، كلا من توم برادي، وإيلي مانينغ، وواين جريتسكي، وشاكيل أونيل، وآرون جادج أساطير الرياضة في أمريكا الشمالية.

ويشرف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على إجراءات القرعة، ولكن مع توقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فمن المُحتمل أن يُشارك هو أيضًا.

وسيتم تقسيم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق في مراحل المجموعات.

قبل إجراء القرعة، سيتم تصنيف الفرق وتقسيمها إلى أربعة أوعية، بناءً على تصنيفات الفيفا الخاصة بها اعتبارًا من نوفمبر وديسمبر 2025، وستنضم الدول الثلاث المضيفة: أمريكا، المكسيك وكندا، إلى أعلى فرق الفيفا تصنيفًا في الوعاء الأول.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
قرعة كأس العالم كأس العالم 2026 حفل قرعة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg