تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الجمعة، لمشاهدة مراسم حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي سيشارك فيه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن المونديال الماضي 2022.

وسيتم إجراء القرعة في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، عن تفاصيل الحفل المنتظر، والذي سيضم نخبة من النجوم لاستضافة الحدث المرتقب.

وسيُحيي الحفلَ الممثل الكوميدي كيفن هارت، وعارضة الأزياء هايدي كلوم، والممثل داني راميريز، بالإضافة إلى عروضٍ حيةٍ لمغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، إلى جانب نجمي البوب ​​نيكول شيرزينجر وروبي ويليامز.

وسيُشارك في إدارة القرعة، التي سيقودها أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، إلى جانب المُقدّمة سامانثا جونسون، كلا من توم برادي، وإيلي مانينغ، وواين جريتسكي، وشاكيل أونيل، وآرون جادج أساطير الرياضة في أمريكا الشمالية.

ويشرف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على إجراءات القرعة، ولكن مع توقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فمن المُحتمل أن يُشارك هو أيضًا.

وسيتم تقسيم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق في مراحل المجموعات.

قبل إجراء القرعة، سيتم تصنيف الفرق وتقسيمها إلى أربعة أوعية، بناءً على تصنيفات الفيفا الخاصة بها اعتبارًا من نوفمبر وديسمبر 2025، وستنضم الدول الثلاث المضيفة: أمريكا، المكسيك وكندا، إلى أعلى فرق الفيفا تصنيفًا في الوعاء الأول.