زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث ومراسم حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي يستضيفه مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

قرعة كأس العالم

المجموعة الأولى: المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا،

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، باراجواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، الإكوادور، كوت ديفوار

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران

المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر

المجموعة الحادية عشر: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا، كرواتيا، بنما

بداية الحفل بحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ودونالد ترامب رئيس أمريكا.

منح جائزة السلام الخاصة بالفيفا لأول مرة، لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الحفل.

وبدأ النجوم يتوافدون على مقر القرعة، ومن ضمنهم: دييجو فورلان هداف كأس العالم السابق، ريكاردو كاكا وروبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو نجوم منتخب البرازيل السابقين.

كما وصل العديد من مدربي المنتخبات المتأهلة للمونديال، وعلى رأسهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وتنطلق مراسم الحفل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بقيادة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع احتمالية حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشارك منتخب مصر في المونديال المقبل، للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخب، كرقم قياسي لم يحدث من قبل، حيث سيتم تقسيمهم في القرعة إلى 12 مجموعة، تضم كلا منها 4 فرق.

وسيتصنف تصنيف المنتخبات المشاركة إلى أربعة أوعية وفقًا لتصنيفات الفيفا، وستتواجد الدول المستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الوعاء الأول.

وحسم 42 منتخبًا تأهلهم لبطولة كأس العالم 2026، بينما تتبقى 6 مقاعد شاغرة، حيث ستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، مقابل منتخبين من الملحق العالمي، والذي سيقام في الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل في المكسيك.