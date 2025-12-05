المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل قرعة المونديال.. رينارد: كنا محظوظين أمام الأرجنتين في مونديال قطر.. ونتمنى تكرار الفوز

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:29 م 05/12/2025
هيرفي رينارد

هيرفي رينارد

تمنى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، الفوز على منتخب الأرجنتين مجددًا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في الأمر ذاته في مونديال قطر 2022.

تصريحات هيرفي رينارد عن قرعة كأس العالم 2026

وقال رينارد في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورت الإخبارية" قبل مراسم قرعة مونديال 2026: "سيكون هدفنا تحقيق شيء أفضل مما قمنا به في النسخة الأخيرة في بطولة كأس العالم، وسيكون الأمر مختلفًا في النسخة الجديدة، بسبب وجود بعض المنتخبات القوية في البطولة"

وأضاف: "بدأنا عام 2022 بشكل جيد لكننا لم نترشح للصعود إلى الأدوار الأخيرة، لكننا القرعة لنرى ما سيحدث".

وعن الفوز على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، أتم: "أحيانًا ننجح في الفوز مثل ما حدث في مباراة الأرجنتين، وأحيانًا أخرى لا ننجح، ولكن أتذكر هذا اليوم، كنا محظوظين، وكل شيء كان في صالحنا وكانت مباراة رائعة للغاية ونتمنى ان نكرر هذا الأمر مجددًا".

جدير بالذكر أن الممكلة العربية السعودية تتواجد في الوعاء الثالث في قرعة كأس العالم 2026، حيث يضم هذا الوعاء كلاً من: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

 

 

منتخب السعودية كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2025 موعد قرعة كأس العالم 2025

