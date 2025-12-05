شهدت مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حصول دونالد ترامب على جائزة "فيفا للسلام" تقديرًا لدوره السياسي خلال الفترات الماضية.

وقدّم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجائزة لترامب، حيث قال: "كنت محظوظًا بأنني شهدت اتفاقية السلام التي أُقيمت في شرم الشيخ بشأن الحرب على غزة".

وأضاف إنفانتينو: "ترامب يستحق الجائزة الأولى من فيفا للسلام نظرًا لما حققه بطريقته الخاصة، ورغم كل الظروف".

وبجانب الجائزة، حصل ترامب أيضًا على ميدالية من إنفانتينو، ليرد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "هناك العديد من الكوارث التي كان يمكن أن تصبح أكبر لولا ما حققناه. هذا أمر استثنائي، وكنا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة".

وتشهد القرعة مشاركة المنتخب المصري، الذي تأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، إذ كان آخر ظهور له في مونديال روسيا 2018.

