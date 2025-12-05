المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"قمة السلام وميدالية وجائزة سياسية".. لقطات من مراسم قرعة كأس العالم 2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:11 م 05/12/2025
ترامب

ترامب وجياني إنفانتينو

شهدت مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حصول دونالد ترامب على جائزة "فيفا للسلام" تقديرًا لدوره السياسي خلال الفترات الماضية.

وقدّم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجائزة لترامب، حيث قال: "كنت محظوظًا بأنني شهدت اتفاقية السلام التي أُقيمت في شرم الشيخ بشأن الحرب على غزة".

وأضاف إنفانتينو: "ترامب يستحق الجائزة الأولى من فيفا للسلام نظرًا لما حققه بطريقته الخاصة، ورغم كل الظروف".

وبجانب الجائزة، حصل ترامب أيضًا على ميدالية من إنفانتينو، ليرد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "هناك العديد من الكوارث التي كان يمكن أن تصبح أكبر لولا ما حققناه. هذا أمر استثنائي، وكنا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة".

وتشهد القرعة مشاركة المنتخب المصري، الذي تأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، إذ كان آخر ظهور له في مونديال روسيا 2018.

لمشاهدة مراسم قرعة كأس العالم 2026.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

منتخب مصر ترامب كأس العالم 2026 إنفانتينو مونديال 2026

