أكد ربيع ياسين نجم منتخب مصر السابق، أن رغبته هي وقوع منتخب مصر في مجموعة ليست بالقوية أو الضعيفة في بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك في ظل انتظار نتائج قرعة المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام المقبل، حيث استطاع الفراعنة الصعود إلى البطولة للمرة الرابعة في التاريخ، بعد الصعود الأخير في عام 2018.

وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورت الإخبارية": "في بطولة كأس العالم 1990 لم نستمر في البطولة كثيرًا، وفي عام 2018 تحقق الأمر ذاته، لذلك نرغب في خوض الأدوار النهائية في البطولة وتخطي دور المجموعات في المونديال القادم".

وأضاف: "أتمنى أن تكون مجموعة الفراعنة ليست قوية وليست سهلة، بالطبع لا يوجد أي شيء سهل في كأس العالم، لكني أرغب أن تكون المجموعة من ناحية القوة والشراسة والجانب الخططي سهلة إلى حد ما، من أجل تخطي الأدوار المقبلة".

وأتم: "أتوقع أن نقع مع كل من باراجواي وهولندا وهايتي".

ويقع منتخب مصر في الوعاء الثالث رفقة العديد من المنتخبات وهم: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

وتجرى مراسم قرعة كأس العالم 2026 في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أحد أبرز المعالم الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية.