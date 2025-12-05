أسدل الستار عن أطراف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أطراف المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، على ملعب أزتيكا التاريخي وهو أحد الملاعب التاريخية في مدينة مكسيكو.

وينضم منتخب جنوب أفريقيا إلى المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026 رفقة كل من المكسيك وكوريا الجنوبية، بجانب أحد المنتخبات التي ستصعد إلى المونديال من الملحق الأوروبي الرابع (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا).

وسيكون موعد المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس الموافق 11 من شهر يونيو 2026، حيث ستكون ضربة البداية في المونديال في العاصمة المكسيكية.

وانضم منتحب جنوب إفريقيا إلى الوعاء الثالث في قرعة المونديال والذي ضم منتخبات قطر والنرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية.

من جانبه، جاء منتخب المكسيك في الوعاء الأول بجانب منتخبات كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.