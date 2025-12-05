المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

0 0
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. المكسيك يواجه جنوب أفريقيا في افتتاحية كأس العالم 2026

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:07 م 05/12/2025
ملعب أزتيكا في المكسيك

ملعب أزتيكا في المكسيك

أسدل الستار عن أطراف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أطراف المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، على ملعب أزتيكا التاريخي وهو أحد الملاعب التاريخية في مدينة مكسيكو.

وينضم منتخب جنوب أفريقيا إلى المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026 رفقة كل من المكسيك وكوريا الجنوبية، بجانب أحد المنتخبات التي ستصعد إلى المونديال من الملحق الأوروبي الرابع (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا).

وسيكون موعد المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس الموافق 11 من شهر يونيو 2026، حيث ستكون ضربة البداية في المونديال في العاصمة المكسيكية.

وانضم منتحب جنوب إفريقيا إلى الوعاء الثالث في قرعة المونديال والذي ضم منتخبات قطر والنرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية.

من جانبه، جاء منتخب المكسيك في الوعاء الأول بجانب منتخبات كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

 

 

 

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أخبار إحصائيات
كأس العالم 226 المباراة الافتتاحية في كأس العالم مباراة المونديال الافتتاحية منتحب جنوب إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
السعودية

السعودية

35

ضغط من لاعبي منتخب السعودية والبحث عن الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg