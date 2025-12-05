مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. صدام مرتقب مع بلجيكا

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

وأقيمت مراسم القرعة مساء اليوم الجمعة، في مركز جون كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حفل القرعة، برفقة إبراهيم حسن مدير المنتخب، وخالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة منتخبات: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تواجده في 3 نسخ سابقة، هي: 1934، 1990 و2018.

ويبحث الفراعنة عن تجاوز مرحلة المجموعات، وتحقيق أول فوز في تاريخ المنتخب بمنافسات المونديال.