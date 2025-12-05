المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بلجيكا في الصدارة.. تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:42 م 05/12/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

أسدل الستار عن قرعة كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من المواجهات النارية بين مختلف المنتخبات الوطنية من أنحاء العالم.

وتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ولم يخض الفراعنة أية مواجهات رسمية ضد منتخب بلجيكا على مدار تاريخه، حيث تعد مواجهة الطرفين في المونديال هي المباراة الرسمية الأولى بينهما، وهو الأمر ذاته بالنسبة لنيوزيلندا وإيران.

تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يعد منتخب بلجيكا هو الأعلى تصنيفًا بالنسبة لبقية منتخبات المجموعة السابعة، حيث يأتي في المركز الثامن في التصنيف العالمي وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدد نقاط 1730.71.

من جانبه، يأتي منتخب إيران في المركز العشرين في التصنيف العالمي بعدد نقاط 1617.02، في حين يتفوق منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا في التنصيف، إذ يأتي الفراعنة في المركز الـ 34 بعدد نقاط 1520.68.

ويعد منتخب نيوزيلندا هو الأخير في تصنيف المنتخبات التي تنضم للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يأتي في المركز الـ 86 بنقاط 1279.25.

قرعة كأس العالم 2026 كاملة

وجاءت قرعة بطولة كأس العالم 2026 كما تم الإعلان عنها على الشكل التالي:ـ

  • المجموعة الأولى: المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، الصاعد من الملحق الأوروبي الرابع (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا).
  • المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، الصاعد من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك).
  • المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا، هايتي.
  • المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، باراجواي، الصاعد من الملحق الأوروبي الثالث (تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو).
  • المجموعة الخامسة: ألمانيا، الإكوادور، كوت ديفوار، كوراساو.
  • المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الصاعد من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا).
  • المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.
  • المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، كاب فيردي.
  • المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، الصاعد من الملحق العالمي (العراق، بوليفيا، سورينام).
  • المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن.
  • المجموعة الحادية عشر: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، الصاعد من الملحق العالمي (جامايكا، الكونغو الدميقراطية، كاليدونيا الجديدة).
  • المجموعة الثانية عشر: إنجلترا، كرواتيا، بنما، غانا.
إيران
إيران
أخبار إحصائيات
مجموعة مصر بطولة كأس العالم 2026 كأس العالمم 2026 مجموعة مصر في كأس العالم 2026

الإحصائيات

كأس العرب قطر 2025

