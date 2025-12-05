أسدل الستار عن قرعة كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من المواجهات النارية بين مختلف المنتخبات الوطنية من أنحاء العالم.

وتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ولم يخض الفراعنة أية مواجهات رسمية ضد منتخب بلجيكا على مدار تاريخه، حيث تعد مواجهة الطرفين في المونديال هي المباراة الرسمية الأولى بينهما، وهو الأمر ذاته بالنسبة لنيوزيلندا وإيران.

تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يعد منتخب بلجيكا هو الأعلى تصنيفًا بالنسبة لبقية منتخبات المجموعة السابعة، حيث يأتي في المركز الثامن في التصنيف العالمي وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدد نقاط 1730.71.

من جانبه، يأتي منتخب إيران في المركز العشرين في التصنيف العالمي بعدد نقاط 1617.02، في حين يتفوق منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا في التنصيف، إذ يأتي الفراعنة في المركز الـ 34 بعدد نقاط 1520.68.

ويعد منتخب نيوزيلندا هو الأخير في تصنيف المنتخبات التي تنضم للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يأتي في المركز الـ 86 بنقاط 1279.25.

قرعة كأس العالم 2026 كاملة

وجاءت قرعة بطولة كأس العالم 2026 كما تم الإعلان عنها على الشكل التالي:ـ