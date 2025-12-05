المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

جنوب أفريقيا ضد المكسيك.. افتتاح مونديال 2026 يدخل التاريخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:03 م 05/12/2025
منتخب جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا

حددت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المباراة الافتتاحية لنسخة العام المقبل من المونديال، وتجمع بين منتخبي المكسيك، وجنوب أفريقيا.

منتخب المكسيك، الذي يمثل أحد الدول الـ3 المضيفة بجانب أمريكا وكندا، تم وضعه على رأس المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخب جنوب أفريقيا ضمن 8 منتخبات أفريقية لأول نسخة من المونديال تُلعب بمشاركة 48 منتخبا.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل على ملعب أزتيكا في مكسيكو.

وكانت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، أول نسخة تقام في القارة السمراء، قد جمعت أيضا بين المنتخبين، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل 1-1.

وبهذا ستكون مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا أول مباراة تُقام مرتين في افتتاح كأس العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المكسيكي هو الأكثر مشاركة في مباراة افتتاح كأس العالم بواقع 6 مرات، متقدما على البرازيل وألمانيا (4 مرات لكل منهما).

المفارقة أنه في المرات الـ5 السابقة، لم تنجح المكسيك في تحقيق الفوز.

وفي أول مرة استضافت فيها البطولة عام 1970، تعادلت المكسيك مع الاتحاد السوفييتي (0-0)، ثم تكرر التعادل في جنوب إفريقيا عام 2010.

وخسر المنتخب المكسيكي المباراة الافتتاحية الأولى في تاريخ كأس العالم أمام فرنسا 1-4 عام 1930، ثم أمام البرازيل 0-4 عام 1950 والسويد 0-3 عام 1958.

ووفقا للقرعة التي تم إجراؤها اليوم، يلعب منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا أيضا مع كوريا الجنوبية والفائز من الملحق الأوروبي الذي يجمع بين الدنمارك ومقدونيا والتشيك وأيرلندا.

كأس العالم 2026 منتخب جنوب أفريقيا منتخب المكسيك

