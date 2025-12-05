أسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، عن مواعيد مباريات المونديال المرتقبة، على صعيد التواريخ والملاعب فقط.

وسيكشف الاتحاد الدولي خلال الأيام المقبلة عن مواعيد المباريات وترتيبها بشكل مفصل، بالإضافة لمسار المنتخبات المختلفة، والطريق حتى المباراة النهائية.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة السابعة التي تضم المنتخب المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر ضد بلجيكا

الإثنين 15 يونيو

مباراة 15 على ملعب لوس أنجلوس

مباراة 16 على ملعب سياتل

الجولة الثانية: مصر ضد نيوزيلندا

الأحد 21 يونيو

مباراة 39 على ملعب لوس أنجلوس

مباراة 40 على ملعب بي سي بليس فانكوفر

الجولة الثالثة: مصر ضد إيران

الجمعة 26 يونيو

مباراة 63 على ملعب سياتل

مباراة 64 على ملعب بي سي بليس فانكوفر

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بالولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية لعب مباراة أو مباراتين في كندا، بينما لن تقام أي مواجهة للفراعنة في المكسيك خلال تلك المرحلة.

يذكر أنه سيتم الكشف في وقت لاحق عن مواعيد المباريات بالساعة، والتي قد تؤدي لتغيير أيام مباريات المنتخبات، بسبب فروق التوقيت مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.