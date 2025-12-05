المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالتواريخ والملاعب.. مواعيد مباريات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:11 م 05/12/2025
علم مصر خلال سحب قرعة كأس العالم 2026

علم مصر خلال سحب قرعة كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، عن مواعيد مباريات المونديال المرتقبة، على صعيد التواريخ والملاعب فقط.

وسيكشف الاتحاد الدولي خلال الأيام المقبلة عن مواعيد المباريات وترتيبها بشكل مفصل، بالإضافة لمسار المنتخبات المختلفة، والطريق حتى المباراة النهائية.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة السابعة التي تضم المنتخب المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر ضد بلجيكا

الإثنين 15 يونيو

مباراة 15 على ملعب لوس أنجلوس

مباراة 16 على ملعب سياتل

الجولة الثانية: مصر ضد نيوزيلندا

الأحد 21 يونيو

مباراة 39 على ملعب لوس أنجلوس

مباراة 40 على ملعب بي سي بليس فانكوفر

الجولة الثالثة: مصر ضد إيران

الجمعة 26 يونيو

مباراة 63 على ملعب سياتل

مباراة 64 على ملعب بي سي بليس فانكوفر

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بالولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية لعب مباراة أو مباراتين في كندا، بينما لن تقام أي مواجهة للفراعنة في المكسيك خلال تلك المرحلة.

يذكر أنه سيتم الكشف في وقت لاحق عن مواعيد المباريات بالساعة، والتي قد تؤدي لتغيير أيام مباريات المنتخبات، بسبب فروق التوقيت مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

مصر
مصر
منتخب مصر مجموعة مصر قرعة كأس العالم

