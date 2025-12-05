المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 1
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حسام حسن: مشاركتنا في كأس العالم لن تكون شرفية.. وبلجيكا المنافس الأخطر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:36 م 05/12/2025
حسام حسن

حسام حسن

أدلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بتصريحات هامة، عقب انتهاء قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تواجد مصر ضمن مجموعة نارية.

وأقيمت مراسم القرعة، مساء اليوم الجمعة، في مركز جون كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

تصريحات حسام حسن مدرب مصر

قال حسام حسن خلال تصريحات إعلامية، عقب انتهاء مراسم قرعة كأس العالم: "هدفنا الأول يتمثل في تقديم مستوى مميز خلال كأس العالم 2026، وألا نكتفي بالمشاركة الرسمية فقط".

وأضاف: "مجموعتنا تمتاز بالقوة والتنوع، ومنتخب منتخب بلجيكا سيكون أهم المنافسين، وكذلك منتخب إيران أحد أبرز منتخبات آسيا، بينما يجتهد منتخب نيوزيلندا قدر الإمكان".

وواصل مدرب الفراعنة: "نحاول الوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس العالم القادم، وسنعمل على الترتيب بشكل مبكرًا للبطولة، بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "نمتلك لاعبين كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال، ونركز حاليًا على كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بعد أيام".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لم يسبق أن تواجه بشكل رسمي مع منتخبات مجموعته بكأس العالم، سواءً ضد بلجيكا، نيوزيلندا، أو إيران.

كأس العالم حسام حسن إيران بلجيكا نيوزيلندا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg