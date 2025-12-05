أدلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بتصريحات هامة، عقب انتهاء قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تواجد مصر ضمن مجموعة نارية.

وأقيمت مراسم القرعة، مساء اليوم الجمعة، في مركز جون كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

تصريحات حسام حسن مدرب مصر

قال حسام حسن خلال تصريحات إعلامية، عقب انتهاء مراسم قرعة كأس العالم: "هدفنا الأول يتمثل في تقديم مستوى مميز خلال كأس العالم 2026، وألا نكتفي بالمشاركة الرسمية فقط".

وأضاف: "مجموعتنا تمتاز بالقوة والتنوع، ومنتخب منتخب بلجيكا سيكون أهم المنافسين، وكذلك منتخب إيران أحد أبرز منتخبات آسيا، بينما يجتهد منتخب نيوزيلندا قدر الإمكان".

وواصل مدرب الفراعنة: "نحاول الوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس العالم القادم، وسنعمل على الترتيب بشكل مبكرًا للبطولة، بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "نمتلك لاعبين كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال، ونركز حاليًا على كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بعد أيام".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لم يسبق أن تواجه بشكل رسمي مع منتخبات مجموعته بكأس العالم، سواءً ضد بلجيكا، نيوزيلندا، أو إيران.