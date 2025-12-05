وقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، بمنافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، برفقة منتخبات: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر يتفوق على بلجيكا تاريخيًا قبل كأس العالم

ولم يواجه منتخب مصر منافسيه في أي مباراة رسمية من قبل، لكنه خاض عدة مواجهات ودية ضد المنتخبات الثلاثة، ويمتلك الأفضلية التاريخية فيها.

والتقى منتخب مصر مع منافسيه في 10 لقاءات من قبل، حقق خلالها 6 انتصارات، مقابل تعادلين، بينما تعرض لهزيمتين ضد إيران وبلجيكا.

ويتفوق منتخب مصر على منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا في تاريخ المواجهات، لكن المنتخب الإيراني يتفوق على الفراعنة بفضل انتصاره في لقاء وتعادله في الآخر، الذي خسره لاحقًا بركلات الترجيح.

وكانت آخر وديات الفراعنة ضد إيران عام 2000 في بطولة ودية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ثم تفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

وفي المقابل جاءت آخر مواجهات المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي عام 2022 مع المدرب روي فيتوريا، حقق خلالها فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، بفضل هدفي مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

بذكريات أول مباراة مع منتخب مصر.. حسام حسن يبحث عن إسقاط نيوزيلندا

والتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي وديًا في بطولة كأس عاصمة مصر، خلال العام الماضي، في المباراة الأولى للمدير الفني حسام حسن مع المنتخب الوطني.

وانتصر الفراعنة على حساب نيوزيلندا بهدف دون رد، سجله المهاجم مصطفى محمد بهدف دون رد.

ويمتلك التوام حسام وإبراهيم حسن بصمة خاصة في مواجهات الفراعنة السابقة أمام منافسيهم في كأس العالم 2026.

وسجل حسام حسن هدف منتخب مصر الوحيد أمام إيران عام 2000، قبل أن يسجل ركلة ترجيح ليساهم في فوز الفراعنة بركلات الترجيح وديًا.

وفي المقابل أحرز إبراهيم حسن هدف انتصار الفراعنة على حساب نيوزيلندا، عام 1999 في مواجهة ودية.