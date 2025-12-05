المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 1
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تفوق ودي وبصمة التوأم.. تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منافسيه قبل كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:04 م 05/12/2025
مصطفى محمد خلال مباراة مصر ونيوزيلندا

مصطفى محمد خلال مباراة مصر ونيوزيلندا - صورة أرشيفية

وقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، بمنافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، برفقة منتخبات: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر يتفوق على بلجيكا تاريخيًا قبل كأس العالم

ولم يواجه منتخب مصر منافسيه في أي مباراة رسمية من قبل، لكنه خاض عدة مواجهات ودية ضد المنتخبات الثلاثة، ويمتلك الأفضلية التاريخية فيها.

والتقى منتخب مصر مع منافسيه في 10 لقاءات من قبل، حقق خلالها 6 انتصارات، مقابل تعادلين، بينما تعرض لهزيمتين ضد إيران وبلجيكا.

ويتفوق منتخب مصر على منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا في تاريخ المواجهات، لكن المنتخب الإيراني يتفوق على الفراعنة بفضل انتصاره في لقاء وتعادله في الآخر، الذي خسره لاحقًا بركلات الترجيح. 

وكانت آخر وديات الفراعنة ضد إيران عام 2000 في بطولة ودية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ثم تفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

وفي المقابل جاءت آخر مواجهات المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي عام 2022 مع المدرب روي فيتوريا، حقق خلالها فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، بفضل هدفي مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

بذكريات أول مباراة مع منتخب مصر.. حسام حسن يبحث عن إسقاط نيوزيلندا

والتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي وديًا في بطولة كأس عاصمة مصر، خلال العام الماضي، في المباراة الأولى للمدير الفني حسام حسن مع المنتخب الوطني.

وانتصر الفراعنة على حساب نيوزيلندا بهدف دون رد، سجله المهاجم مصطفى محمد بهدف دون رد.

ويمتلك التوام حسام وإبراهيم حسن بصمة خاصة في مواجهات الفراعنة السابقة أمام منافسيهم في كأس العالم 2026.

وسجل حسام حسن هدف منتخب مصر الوحيد أمام إيران عام 2000، قبل أن يسجل ركلة ترجيح ليساهم في فوز الفراعنة بركلات الترجيح وديًا.

وفي المقابل أحرز إبراهيم حسن هدف انتصار الفراعنة على حساب نيوزيلندا، عام 1999 في مواجهة ودية.

إيران
إيران
أخبار إحصائيات
منتخب مصر قرعة كأس العالم تاريخ مواجهات مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg