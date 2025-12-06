المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"نجحنا رغم الحاقدين".. إبراهيم حسن يتحدث عن التجديد والمساواة بالأجانب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:38 ص 06/12/2025
حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

تحدث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تجديد عقد الجهاز الفني للفراعنة، بالإضافة إلى ظروف العمل التي يمر بها رفقة شقيقه حسام خلال الوقت الراهن.

وأكد إبراهيم حسن، خلال تصريحاته الصحفية التي أدلى بها، أنه جاء ليعمل حرصًا منه على مصلحة مصر، منتقدًا من هاجمه مؤخرًا ووصفهم بـ"الحاقدين".

تصريحات إبراهيم حسن

استهل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها، عبر قناة "العربية"، قائلًا: "تجديد عقد الجهاز؟ التركيز حاليًا على كأس أمم أفريقيا، نهاية عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب كأس العالم، (الموضوع ده بتاعهم) ليس من المفترض أن أشير إلى ما يجب فعله، مثلما حدث مع المدربين الأجانب كمثال عندما انتهت عقودهم وتم التجديد لهم مرحلة جديدة 4 سنوات".

وأضاف: "أنا وحسام مبنخافش إحنا جايين نساعد ونشتعل بقلب مش عاوزينا نبقا موجودين مش فارقة خلاص، اللي فارق معايا بلدي إنما إنت لو شايف كده خلاص".

وأكمل: "أنا نجحت وقدمت حاجة بسيطة لمصر أنا وحسام والجهاز إن إحنا سعينا واشتغلنا ووصلنا لنهائيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم بدون هزيمة، رغم الحاقدين اللي هما بيقللوا، فده إنجاز بالكتير لأن أنا لعبت كأس عالم أنا وحسام، ووصلنا كأس عالم كجهاز فني فإنجاز".

وأتم: "الناس اللي قلبها مش صافي خلاص عندهم إنما إحنا مش قلقانين، إحنا جايين ناس عارفين اللي جابنا إرادة ربنا وربنا اللي كاتب الخير موجودين هنكمل أو مش هنكمل بس أتمنى نهدى بقى على النغمة دي".

منتخب مصر كأس العالم إبراهيم حسن كأس أمم أفريقيا

