أسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر الأول، في المجموعة السابعة، حيث يقص شريط مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره البلجيكي.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026، تضم منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

منتخب مصر في كأس العالم

مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026، من المتوقع أن تشهد مواجهات فردية مرتقبة، بين عدد من النجوم المحترفين في الدوريات الكبرى، وتحديدًا مباراة مصر وبلجيكا، حيث إن الأخير لديه لاعبين في كبار الأندية الأوروبية.

ذلك بالإضافة إلى ثلاثي منتخب مصر، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، حيث تنتظرهم مواجهات فردية ضد لاعبين من بلجيكا، يتواجدون في الدوريات الخمس الكبرى.

يمكن أن تكون البداية مع منافسي منتخب مصر، حيث مواجهات فردية من الطراز الأول، ستكون على النحو الآتي:

منتخب بلجيكا

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي): يلعب في المنتخب بالجبهة اليمنى واليسرى، بالتالي ستكون مواجهة فردية مرتقبة لأحد الثنائي محمد هاني أو محمد حمدي.

لياندرو تروسار (أرسنال): يشارك في الجناح الأيسر، وهو مراوغ وسريع، ستكون منافسه من منتخبنا الوطني، محمد هاني الظهير الأيمن.

لويس أوبيندا (يوفنتوس): المهاجم الأساسي في ظل غياب روميرو لوكاكو خلال الفترة الأخيرة، أو تبادل المشاركة بينهما، وبالتالي ستكون مهمة مرتقبة هنا لقلب دفاع منتخب مصر مع اختلاف الأسماء بين (حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم).

كيفن دي بروين (نابولي): يغيب للإصابة مؤخرًا، لكنه عندما يكون في حالته، يكون مزعجًا بتمريراته، بالتالي سيتطلب الأمر إيقافه مبكرًا وإعاقته عن التمرير، وستكون هذه مهمة مروان عطية، لاعب الوسط المدافع الأساسي خلال الفترة الأخيرة.

منتخب إيران

يتسم منتخب إيران باللعب المنظم والهجومي، لكن لعل أبرزهم المهاجم مهدي طارمي، لاعب أولمبياكوس الحالي، وإنتر ميلان السابق، والذي قد يكون مزعجًا للاعبي قلب دفاع منتخب مصر (حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم).

صراع ينتظر ثلاثي مصر

وعلى الجانب الآخر، ينتظر نجوم منتخبنا الوطني، خاصة الثلاثي المحترف في الدوريات الكبرى، صراع خاص مع أظهرة ومدافعين يلعبون في مسابقات أوروبية على مستوى عالٍ، وذلك خاصة في مباراة مصر وبلجيكا المرتقبة، ذلك على هذا النحو:

محمد صلاح (ليفربول): من المتوقع أن يخوض مواجهة فردية ضد ماكسيم دي كويبر ظهير أيسر برايتون.

عمر مرموش (مانشستر سيتي): مواجهة مرتقبة ضد ظهير فولهام، تيموثي كاستانيي، بينما إذا دخل للعمق قد يلعب ضد آرثر ثيت زميله السابق في آينتراخت فرانفكورت.

مصطفى محمد (نانت): تنتظره مواجهة ضد الثنائي آرثر ثيت لاعب آينتراخت فرانفكورت أو زينو ديباست مدافع سبورتنج لشبونة.

حيث إن مباراة مصر ضد بلجيكا، المحدد لها يوم 15 يونيو 2026، ستشهد 7 مواجهات فردية مرتقبة على الأقل، بين نجوم المنتخبين، مما يزيد من حماسة وقوة هذه المواجهة في افتتاحية مبارياتهما بالمونديال.