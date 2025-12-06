كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دراسة فكرة إقامة معسكر استعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

مصر في كأس العالم

وقال الدرندلي عبر قناة أون سبورت 1: "لن نذهب إلى كأس العالم من أجل التمثيل المشرف، دعنا نكون واقعيين بالتأكيد لسنا ذاهبين للتتويج باللقب، لكن على الأقل عبور دور المجموعات، وتقديم أداءً أفضل من النسخ السابقة، حسام حسن كان سعيدًا بالقرعة، لأن مجموعتنا أفضل من غيرها بكثير".

أضاف: "التقيت بالأمين العام للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وطلب مني ترتيب مباراة ودية مع أمريكا قبل كأس العالم، وهو خاطبنا بالفعل".

تابع: "ندرس إقامة معسكر الاستعداد لكأس العالم في أمريكا، وحضور اللاعبين مبكرًا قبل البطولة بـ10 أيام، حتى يعتادون على الأجواء والساعة البيولوجية".

زاد: "نبحث أيضًا خوض مباراة ودية أخرى قوية، إلى جانب مواجهة أمريكا، ومن مميزات ذلك الإقامة في نفس المكان والحصول على مبالغ مالية جيدة، وهاني أبو ريدة رحب بالأمر".

أشار: "في شهر مارس سنخوض مباراة أو مباراتين وديتين، بالتالي بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية، وبدء التحضير لكأس العالم".

استمرار حسام حسن

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة: "الأمر لا يحتاج إلى كلام، حسام حسن مستمر حتى كأس العالم بالتأكيد، وهو يسير معنا بشكل جيد، يحقق نتائج مميزة، وهو الذي قادك إلى كأس العالم، وإن شاء الله سيقودك لنهائي أمم أفريقيا".

اختتم: "يجب أن نمنح حسام حسن والجهاز الفني واللاعبين الثقة، كلنا ندعمه، وسيلعب في كأس العالم، وهذا تصريح هاني أبو ريدة الذي قاله في وقت سابق".