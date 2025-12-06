المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الكويت

الكويت

0 1
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

اتحاد الكرة: حسام حسن بالتأكيد مستمر حتى كأس العالم.. وندرس إقامة المعسكر بأمريكا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:28 م 06/12/2025
حسام حسن

حسام حسن من قرعة كأس العالم

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دراسة فكرة إقامة معسكر استعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

مصر في كأس العالم

وقال الدرندلي عبر قناة أون سبورت 1: "لن نذهب إلى كأس العالم من أجل التمثيل المشرف، دعنا نكون واقعيين بالتأكيد لسنا ذاهبين للتتويج باللقب، لكن على الأقل عبور دور المجموعات، وتقديم أداءً أفضل من النسخ السابقة، حسام حسن كان سعيدًا بالقرعة، لأن مجموعتنا أفضل من غيرها بكثير".

أضاف: "التقيت بالأمين العام للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وطلب مني ترتيب مباراة ودية مع أمريكا قبل كأس العالم، وهو خاطبنا بالفعل".

تابع: "ندرس إقامة معسكر الاستعداد لكأس العالم في أمريكا، وحضور اللاعبين مبكرًا قبل البطولة بـ10 أيام، حتى يعتادون على الأجواء والساعة البيولوجية".

زاد: "نبحث أيضًا خوض مباراة ودية أخرى قوية، إلى جانب مواجهة أمريكا، ومن مميزات ذلك الإقامة في نفس المكان والحصول على مبالغ مالية جيدة، وهاني أبو ريدة رحب بالأمر".

أشار: "في شهر مارس سنخوض مباراة أو مباراتين وديتين، بالتالي بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية، وبدء التحضير لكأس العالم".

استمرار حسام حسن

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة: "الأمر لا يحتاج إلى كلام، حسام حسن مستمر حتى كأس العالم بالتأكيد، وهو يسير معنا بشكل جيد، يحقق نتائج مميزة، وهو الذي قادك إلى كأس العالم، وإن شاء الله سيقودك لنهائي أمم أفريقيا".

اختتم: "يجب أن نمنح حسام حسن والجهاز الفني واللاعبين الثقة، كلنا ندعمه، وسيلعب في كأس العالم، وهذا تصريح هاني أبو ريدة الذي قاله في وقت سابق".

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر اتحاد الكرة كأس العالم كأس العالم 2026 مباريات مصر في كأس العالم

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الكويت

الكويت

0 1
الأردن

الأردن

38

محاولات مستمرة من الأردن يقابله دفاع قوي من الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
