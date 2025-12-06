أكد أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران أن نتيجة قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت في واشنطن أمس، الجمعة، كانت أفضل من المجموعات الأخرى بالنسبة لفريقه.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب إيران في المجموعة السابعة مع منتخبات، مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وقال أمير قلعة نويي تعليقًا على قرعة كأس العالم: "من المؤكد أن كرة القدم تطورت في العالم ولم تعد هناك فرق سهلة، وكل خصم أصبح صعبًا وقويًا".

وأضاف المدرب الإيراني: "لو كان لي أن أُقيّم الأمر بنفسي، لقلتُ: الحمد لله، مجموعتنا أفضل من المجموعات الأخرى، ولكن لا يحق لنا اعتبار أي خصم سهلًا، ويجب أن ندخل البطولة بأفضل مستوى".

وعن حضوره قرعة كأس العالم في أمريكا، قال أمير قلعة نويي: "استغرقت رحلتنا حوالي 24 ساعة حتى وصلت مجموعتنا المكونة من ثلاثة أشخاص إلى واشنطن".

وتابع: "قبل بدء القرعة، حضرنا اجتماعًا، وأجرينا محادثات تمهيدية مع عدد من مدربي المنتخبات الأخرى، ولكن بعد إجراء القرعة وتحديد أماكن مبارياتنا، يجب أن نتوصل إلى قرار نهائي بشأن المعسكرات المقبلة".

وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "لا علاقة لي بجودة المنافسين، ولكن من اليوم فصاعدًا، يجب ألا نضيع المزيد من الفرص، للتحضير قبل المشاركة في المونديال".