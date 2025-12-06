المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 2
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس مصر.. مدرب إيران يطلب 4 وديات استعدادا لكأس العالم

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:58 م 06/12/2025
إيران

منتخب إيران - صورة أرشيفية

طالب أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران بخوض 4 مباريات ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الكشف عن موقع فريقه في قرعة المونديال.

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت مساء أمس، الجمعة، بمجمع جون إف كينيدي، في واشنطن، قد أسفرت عن وقوع منتخب إيران في المجموعة السابعة مع منتخبات، مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وقال أمير قلعة نويي بعد قرعة كأس العالم: "آمل أن نصل إلى المستوى المطلوب قبل كأس العالم، مع انضمام اللاعبين المصابين، ووجوه الجيل الجديد".

وأضاف المدرب الإيراني: "في الفترة الماضية لم يكن لدينا نصف لاعبينا بسبب الإصابات، لكنني آمل أنه مع انضمام اللاعبين المصابين واللاعبين الذين انضموا إلينا بعد تغيير الجيل، سنصل إلى المستوى المطلوب".

وتابع: "الأهم من ذلك، نحتاج إلى دعم المسؤولين.. يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى أعلى مستوى من خلال معسكرات جيدة وعالية الجودة قبل المشاركة في كأس العالم".

وأكمل: "قبل القرعة، أجرينا محادثات مع مدربي المنتخبات الأخرى، والآن بعد أن اتضح وضع المجموعة، سنواصل الحديث، ولكن للأسف جدول العديد من المنتخبات ممتلئ بالمباريات الودية".

وواصل: "نحتاج إلى خوض 4 مباريات.. مباراتين مع المنتخبين المصنفين الأول والثاني، ومباراتين مع المنتخبين المصنفين الثالث والرابع".

واستطرد: "المهم هو أن نستعد بكل لحظة.. بغض النظر عن الفرق التي واجهناها في بطولات كأس العالم السابقة، علينا الآن توفير أفضل الظروف لتحضير المنتخب الوطني".

وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "آمل أن يساعدنا جميع المسؤولين. يمتلك هذا الفريق القدرة الفنية على تحقيق إنجازات عظيمة، ولكن يجب توفير أفضل الظروف له".

إيران
إيران
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم منتخب إيران قرعة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

18

ابعاد من دفاع ليدز بعد كرة عرضية من ركنية لليفربول نفذها سوبوسلاي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg