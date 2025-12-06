طالب أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران بخوض 4 مباريات ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الكشف عن موقع فريقه في قرعة المونديال.

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت مساء أمس، الجمعة، بمجمع جون إف كينيدي، في واشنطن، قد أسفرت عن وقوع منتخب إيران في المجموعة السابعة مع منتخبات، مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وقال أمير قلعة نويي بعد قرعة كأس العالم: "آمل أن نصل إلى المستوى المطلوب قبل كأس العالم، مع انضمام اللاعبين المصابين، ووجوه الجيل الجديد".

وأضاف المدرب الإيراني: "في الفترة الماضية لم يكن لدينا نصف لاعبينا بسبب الإصابات، لكنني آمل أنه مع انضمام اللاعبين المصابين واللاعبين الذين انضموا إلينا بعد تغيير الجيل، سنصل إلى المستوى المطلوب".

وتابع: "الأهم من ذلك، نحتاج إلى دعم المسؤولين.. يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى أعلى مستوى من خلال معسكرات جيدة وعالية الجودة قبل المشاركة في كأس العالم".

وأكمل: "قبل القرعة، أجرينا محادثات مع مدربي المنتخبات الأخرى، والآن بعد أن اتضح وضع المجموعة، سنواصل الحديث، ولكن للأسف جدول العديد من المنتخبات ممتلئ بالمباريات الودية".

وواصل: "نحتاج إلى خوض 4 مباريات.. مباراتين مع المنتخبين المصنفين الأول والثاني، ومباراتين مع المنتخبين المصنفين الثالث والرابع".

واستطرد: "المهم هو أن نستعد بكل لحظة.. بغض النظر عن الفرق التي واجهناها في بطولات كأس العالم السابقة، علينا الآن توفير أفضل الظروف لتحضير المنتخب الوطني".

وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "آمل أن يساعدنا جميع المسؤولين. يمتلك هذا الفريق القدرة الفنية على تحقيق إنجازات عظيمة، ولكن يجب توفير أفضل الظروف له".