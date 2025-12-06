المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر.. مدرب نيوزيلندا: نريد الفوز بمباراة على الأقل في المونديال

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:31 م 06/12/2025
منتخب نيوزيلندا

منتخب نيوزيلندا - صورة أرشيفية

أكد دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا أن فريقه يستهدف الفوز بإحدى المباريات في كأس العالم 2026، على الأقل، وذلك بعد الكشف عن قرعة المونديال.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أُجريت أمس، الجمعة، في مجمع جون إف كينيدي، في واشنطن، عن وقوع منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة، مع منتخبات، مصر، وبلجيكا، وإيران.

وقال دارين بازيلي في تصريحات نقلتها شبكة آر تي بي إف البلجيكية: "إنها قرعة جيدة.. قرعة صعبة للغاية، لكن جميع المجموعات صعبة.. لا توجد فرق سيئة في كأس العالم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، مجموعتنا مثيرة للغاية.. بلجيكا، وإيران، وهي منتخب آسيوي جيد، ومصر، وهي منتخب أفريقي.. لذا، إنها تشكيلة جيدة من المنتخبات.. لا نطيق الانتظار لبدء المنافسة".

وتابع: "هي طموحات نيوزيلندا في كأس العالم؟ كان هدفنا ببساطة هو التواجد هناك.. آخر مرة شاركنا فيها كانت في 2010، وتعادلنا في ثلاث مباريات، لذا سيكون التحدي الأول لنا هو الفوز بمباراة ثم التأهل من دور المجموعات".

وأكمل: "لدينا بعض اللاعبين الجيدين.. عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب الصاعدين.. ستكون مواجهة بلجيكا تحديًا حقيقيًا، نظرًا لتاريخها العريق، وامتلاكها العديد من اللاعبين المميزين.. لكننا لسنا خائفين، نحن متحمسون للغاية".

وواصل: "لا أعرف كل جيل بلجيكا الجديد.. لكنني أعرف بالطبع النجوم، مثل كيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو، وجيريمي دوكو".

وأتم دارين بازيلي تصريحاته قائلًا: "أعرف أن لديهم لاعبين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية.. سيكون تحديًا حقيقيًا لنا.. نتطلع بشوق لمواجهة بلجيكا، التي تُعدّ من أفضل عشرة فرق في العالم".

