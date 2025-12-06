المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مواعيد ومدن مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:04 م 06/12/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وكانت الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أُجريت مساء أمس، السبت، في مجمع جون إف كينيدي، في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض "يلاكورة" في السطور المقبلة مواعيد مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026، والمدن التي تستضيف المواجهات، وجاءت على النحو التالي: (حسب التوقيت المحلي الحالي للولايات المتحدة الأمريكية)

مواعيد مباريات منتخب قطر (المجموعة الثانية)

قطر أمام سويسرا - الثالثة عصر 13 يونيو - سان فرانسيسكو

قطر أمام كندا - 6 مساء 18 يونيو - فانكوفر

قطر أمام الفائز من الملحق الأوروبي (إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة والهرسك) - 3 عصر 24 يونيو - سياتل

مواعيد مباريات منتخب المغرب (المجموعة الثالثة)

المغرب أمام البرازيل - 6 مساء 13 يونيو - نيويورك جيرسي

المغرب أمام اسكتلندا - 6 مساء 19 يونيو - بوسطن

المغرب أمام هايتي - 6 مساء 24 يونيو - أتالانتا

مواعيد مباريات منتخب تونس (المجموعة السادسة)

تونس أمام الفائز من الملحق (أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا) - 10 مساء 14 يونيو - مونتيري

تونس أمام اليابان - 12 صباح 20 يونيو - مونتيري

هولندا أمام تونس - 7 مساء 25 يونيو - كانساس

مواعيد مباريات منتخب السعودية (المجموعة الثامنة)

السعودية أمام أوروجواي - 6 مساء 15 يونيو

السعودية أمام إسبانيا - 12 ظهر 21 يونيو

السعودية أمام الرأس الأخضر - 8 مساء 26 يونيو

مواعيد مباريات منتخب الجزائر (المجموعة العاشرة)

الجزائر أمام الأرجنتين - 9 مساء 16 يونيو - كانساس

الجزائر أمام الأردن - 11 مساء 22 يونيو - سان فرانسيسكو

الجزائر أمام النمسا - 10 مساء 27 يونيو - كانساس

مواعيد مباريات منتخب الأردن (المجموعة العاشرة)

الأردن أمام النمسا - 12 صباح 16 يونيو - سان فرانسيسكو

الأردن أمام الجزائر - 11 مساء 22 يونيو - سان فرانسيسكو

الأردن أمام الأرجنتين - 10 مساء 27 يونيو - دالاس.

