دعا أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران مدربي الأندية الإيرانية بمساعدته قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت مساء أمس، الجمعة، في مجمع جون إف كينيدي، في واشنطن، قد أسفرت عن تواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة، مع منتخبات، مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وقال أمير قلعة نويي في تصريحات بعد نتائج قرعة المونديال: "ليس لدينا الكثير من الوقت حتى انطلاق كأس العالم، وهذا المنتخب لكل الشعب الإيراني، لذا يجب أن نتكاتف جميعًا لإسعاد الشعب ومنحه الفخر والاعتزاز بكرة القدم والمنتخب".

وأضاف المدرب الإيراني: "هذا هو منتخب إيران، وليس منتخب قلعة نويي، ولكي نجلب هذه الفرحة إلى منازل كل إيراني، يجب أن نعمل بكل ثانية ودقيقة، وأبواب المنتخب الوطني مفتوحة أمام الجميع".

وتابع: "على المسؤولين واجب دعم الفريق لتوفير أفضل الإمكانيات، وعليّ وعلى زملائي واجب تحسين الفريق فنيًا، وعلى الخبراء، وكل مدرب في الدوري، أن يُطلعونا على آرائهم الفنية لنتمكن من المضي قدمًا بالمنتخب الوطني خطوة بخطوة في جو من التفاهم".

وأكمل: "السلام هو ما نحتاجه حقًا لاتخاذ أفضل القرارات لنجاح المنتخب الوطني، بعيدًا عن أي تهميش.. لقد أعلنتُ قبل بضعة أشهر أن أبواب المنتخب الوطني مفتوحة للخبراء والمدربين، وأؤكد على هذه المسألة الآن".

وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "آمل أن نتمكن من تهيئة أفضل الظروف لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم من خلال تحالف شامل".