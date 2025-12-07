كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأقيمت قرعة بطولة كأس العالم، يوم 5 ديسمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم، بجوار كل، من بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وأوضح مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن شراء تذاكر كأس العالم يتم عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أولا - إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا ويشترط الاتحاد الدولي إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا قبل التقديم على التذاكر حيث لن يُسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون جود حساب مفعل.

ثانيا - فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 13 يناير 2026 وذلك حصريا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثا - السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن حصة مصر وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعا - مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، وبعد السداد شرطا إلزاميا لتأكيد الحجز.

خامسا - استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني باستخدام رمز QR CODE معتمد للدخول إلى الملعب.