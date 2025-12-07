المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ديشامب يجتمع بـ أيوب بوعدي للاعتماد عليه في منتخب فرنسا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:36 م 07/12/2025
أيوب بوعدي

أيوب بوعدي

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، نحو أيوب بوعدي لاعب ليل، لتمثيل الديوك في المستقبل.

ويُعد أيوب بوعدي، من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا في الفترة الأخيرة، مما جعله محط أنظار الجميع.

وأفاد موقع فوت ميركاتو، أن ديشامب اجتماع بـ أيوب بوعدي وأكد له أنه سيعتمد عليه في المستقبل مع منتخب فرنسا.

ويأتي قرار ديشامب، بعد تحرك المغرب لإقناع أيوب بوعدي بتمثيل أسود الأطلس بدلًا من فرنسا.

ويمثل بوعدي منتخب فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، لكنه لم يلعب مع المنتخب الأول.

ويسعى المنتخب الفرنسي، إلى الاحتفاظ باللاعب الشاب، الذي تعود أصوله إلى المغرب.

وأوضح التقرير، أن أيوب بوعدي أصبح يمتلك العديد من العروض للرحيل عن نادي ليل.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو، فإن أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان مهتمة ببوعدي، وكذلك باريس سان جيرمان.

كما أبدى بايرن ميونخ، وأرسنال، يوفنتوس، اهتمامًا باللاعب، حيث إن ليل لا يمانع بيعه مقابل 60 مليون يورو.

وجدد بوعدي تعاقده مع ليل حتى يونيو 2029.

 

فرنسا
فرنسا
أخبار إحصائيات
المغرب منتخب فرنسا ديشامب أيوب بوعدي

