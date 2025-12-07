المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب نيوزيلندا: مصر تملك لاعبين مميزين.. ونستعد للمونديال بمواجهة أفضل المنتخبات

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:36 م 07/12/2025
مصطفى محمد خلال مباراة مصر ونيوزيلندا

مباراة مصر ونيوزيلندا الودية

تحدث دارين بازلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، عن مواجهة منتخب مصر، خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

مدرب نيوزيلندا يتحدث عن مصر

وقال بازلي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب قرعة كأس العالم: "أعتقد أنها مجموعة جيدة، بالنسبة لنا، أي مجموعة ستكون صعبة، لكن ربما كانت هناك مجموعات أصعب".

أضاف: "بلجيكا من أفضل 10 منتخبات في العالم، وإيران من أفضل المنتخبات في آسيا، ومصر تملك لاعبين مميزين، لن تكون هناك مباريات سهلة".

اختتم تصريحاته: "منذ تأهلنا، قضينا الأشهر التسعة الماضية نلعب ضد منتخبات من أفضل 40 أو 50 منتخبًا في العالم، وكان من المهم لنا اكتساب خبرة اللعب أمام لاعبين وفرق قوية".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، ضد نظيره منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها في مدينة سياتل، يوم 15 يونيو المقبل.

وكان منتخب مصر واجه نيوزيلندا وديًا، في مارس 2024، التي انتهت بالفوز بهدف دون رد، ببطولة كأس عاصمة مصر الودية.

منتخب مصر كأس العالم منتخب نيوزيلندا كأس العالم 2026 مباريات مصر في كأس العالم

