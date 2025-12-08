المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب أندرلخت السابق ليلا كورة: كأس العالم 2026 لن يكون الأخير لصلاح.. وتريزيجيه يحتاج إلى التركيز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:07 ص 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

تحدث أرييل جاكوبس، مدرب نادي أندرلخت البلجيكي السابق، عن محمد صلاح ومستواه الحالي مع ليفربول، بالإضافة إلى الفارق بين دوكو وإيدين هازارد مع المنتخب.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز خلال المسابقة، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في المونديال.

وحاور "يلا كورة" المدرب البلجيكي، أرييل جاكوبس، الذي سبق له تدريب فريق الشباب بمنتخب بلاده، قبل أن يخوض عدة محطات تدريبية أبرزها أندرلخت وكوبنهاجن، حيث قضى سنوات عديدة وضعته ضمن أبرز الأسماء في المملكة.

هل تعتقد أن صلاح في هذا الوقت يمكنه الظهور بشكل جيد، خاصة أنه قد يكون آخر كأس عالم له؟

"لا يمكنك أن تعرف، اللاعبون مثل صلاح الذين مروا بمسيرة صعبة، إذا شعروا أن أجسادهم وعقولهم بخير ويريدون تحديًا جديدًا، وقد لا يكون هذا آخر كأس عالم له".

"اللعب كثيرًا وبشكل جيد والنجاح مع النادي والمنتخب قد يغير رأيه بعد كأس العالم، لذلك من المبكر القول إنه الأخير".

رد فعل قوي من ليفربول على تصريحات محمد صلاح الهجومية - بطولات

ماذا تعرف عن محمود تريزيجيه؟

"لقد لعب لأندرلخت، وأقول إنه لعب بأداء متذبذب، لكنه يملك السرعة والمهارة ويمكنه أن يكون مبدعًا".

"غالبًا، حسب معرفتي به، قد تكون المسألة مرتبطة بالتركيز في اللحظة المناسبة، وقد يفكر لاعبون مثل تريزيجيه بأنه ربما هذا آخر كأس عالم لهم، وهذا قد يجعلهم أكثر تحفيزًا".

أندرلخت يعلن رسميا اعتزامه ضم محمود تريزيجيه بشكل نهائي ...

هل تعتقد أن دوكو هو البديل المثالي لإدين هازارد في هذا المونديال؟ أو من يمكن أن يكون هازارد الجديد؟

"ليس من السهل الوصول إلى مستوى هازارد، دوكو أظهر بعض الأشياء الجيدة جدًا في مباريات دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، لكنه يحتاج لأن يكون أكثر انتظامًا، وسيكون هذا أول كأس عالم له، لذلك هي تجربة جديدة".

"هازارد لديه خبرة أكبر وتوازن أكبر، وكان دائمًا حاضرًا وحاسمًا، بينما أداء دوكو ما زال متذبذبًا، لكنه أصغر سنًا ولديه الكثير ليتطور".

منتخب مصر محمد صلاح أندرلخت تريزيجيه منتخب بلجيكا

