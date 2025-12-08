اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرارات جديدة لتخفيف أعباء درجات الحرارة المرتفعة، خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك.

كأس العالم 2026، الذي يشارك فيه منتخب مصر، من المقرر أن يقام في الدول الثلاثة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو في العام المقبل.

قرارات جديدة قبل كأس العالم

وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم إيقاف كافة المباريات عند الدقيقة 22 من كل شوط لمنح اللاعبين الفرصة لترطيب أجسامهم، بغض النظر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، وهو ما يضمن التعامل بالمثل وإتاحة نفس الظروف لكافة المنتخبات في كل المواجهات.

أضاف البيان أن استراحة الترطيب ستكون لمدة ثلاث دقائق في كل مرة بغض النظر عن مدينة استضافتها، وما إذا كان الملعب مجهزًا بسقف أم لا، وبغض النظر عن درجة الحرارة.

تابع أنه في حال كانت هناك إصابة لأحد اللاعبين (واللعب متوقف) في الدقيقة 20 أو 21، فسيتم التعامل مع هذه الحالة على أرض الملعب بموجب تقدير الحكم.

كما أشار بيان "فيفا" إلى أن النسخة النهائية من جدول مباريات البطولة وضعت مع الأخذ بعين الاعتبار 3 عوامل: تقليص مدة السفر المنتخبات والجمهور قدر الإمكان، وإتاحة أكبر عدد ممكن من أيام الراحة بين المباريات لكافة الفرق، وتمكين أوسع شريحة ممكنة من الجمهور حول العالم في مناطق زمنية مختلفة من متابعة المنافسات.

واعتمد "فيفا" في الأمر على تحليلًا فنيًا لجميع المدن المستضيفة، والذي شمل متوسط درجات الحرارة والبنية الأساسية للترطيب ووسائل النقل العام المتاحة والأمن، فضلًا عن المناقشات بين مختلف الأقسام ذات الصلة، بما في ذلك إدارة المسابقات، وخدمات المنتخبات، والخدمات الطبية، والبث التلفزي ونقل المنافسات، والتذاكر.