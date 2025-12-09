المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رئيس الاتحاد الإيراني: احتججنا نحن ومصر على مباراة "دعم المثليين" في كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:00 ص 09/12/2025
إيران

منتخب إيران

أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رفضه استغلال مباريات منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026 لـ"دعم المثليين"، موضحًا أن مصر احتجت على ذلك أيضًا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ذكرت أن لجنة محلية في مدينة سياتل -ليست تابعة لفيفا- اختارت مباراة المنتخبين المصري والإيراني في مجموعات كأس العالم 2026 باعتبارها "مباراة فخر للمجتمع المثلي"، إذ تنوي إقامة احتفالية خاصة على هامش المباراة المقامة في الجولة الأخيرة.

احتجاج إيران ومصر على مباراة دعم المثليين في كأس العالم

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيران ومصر اتفقا على الاحتجاج ضد تعيين مباراتهما في كأس العالم 2026 لدعم المثليين.

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني في هذا الشأن، قال خلالها: "احتججنا نحن ومصر على هذا القرار.. إنه قرار غير معقول، ويبدو كأنه يدعم مجموعة بعينها، وسنعالج هذا الأمر بلا شك".

وأوضحت ماركا أن اللجنة المحلية قررت في وقت سابق تخصيص تلك المباراة المقامة على ملعب لومن فيلد في سياتل لدعم المثليين، قبل أن تسفر قرعة كأس العالم 2026 عن طرفيها، حيث تلتقي مصر بإيران.

وشددت على أن اللجنة تصر على مواصلة إقامة احتفالية دعم المثليين في المباراة ذاتها، رغم رفض مصر وإيران على حد سواء.

وتضم المجموعة السابعة في منافسات كأس العالم 2026 مصر وإيران ونيوزيلندا وبلجيكا.

منتخب مصر كأس العالم إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg