أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رفضه استغلال مباريات منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026 لـ"دعم المثليين"، موضحًا أن مصر احتجت على ذلك أيضًا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ذكرت أن لجنة محلية في مدينة سياتل -ليست تابعة لفيفا- اختارت مباراة المنتخبين المصري والإيراني في مجموعات كأس العالم 2026 باعتبارها "مباراة فخر للمجتمع المثلي"، إذ تنوي إقامة احتفالية خاصة على هامش المباراة المقامة في الجولة الأخيرة.

احتجاج إيران ومصر على مباراة دعم المثليين في كأس العالم

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيران ومصر اتفقا على الاحتجاج ضد تعيين مباراتهما في كأس العالم 2026 لدعم المثليين.

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني في هذا الشأن، قال خلالها: "احتججنا نحن ومصر على هذا القرار.. إنه قرار غير معقول، ويبدو كأنه يدعم مجموعة بعينها، وسنعالج هذا الأمر بلا شك".

وأوضحت ماركا أن اللجنة المحلية قررت في وقت سابق تخصيص تلك المباراة المقامة على ملعب لومن فيلد في سياتل لدعم المثليين، قبل أن تسفر قرعة كأس العالم 2026 عن طرفيها، حيث تلتقي مصر بإيران.

وشددت على أن اللجنة تصر على مواصلة إقامة احتفالية دعم المثليين في المباراة ذاتها، رغم رفض مصر وإيران على حد سواء.

وتضم المجموعة السابعة في منافسات كأس العالم 2026 مصر وإيران ونيوزيلندا وبلجيكا.